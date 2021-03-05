Врач рассказал, почему повторно заражаются COVID-19

Доктор не исключает, что причиной повторных заражений также является то, что вирус надолго оседает в организме и потом снова активизируется.

"Однозначно сказать сложно. Если проводить параллель с гриппом, то человек может заражаться разными штаммами коронавируса (только недавно у нас появилась лаборатория, которая может определить его геном). Нельзя исключить и то, что в организме вирус может находиться довольно длительно, активируясь на фоне снижения иммунитета", - сообщил Жигарев.

Также медик рассказал, почему вирус избирательный, то есть, например, в одной семье поражает не всех.

"Известно, что контагиозность этого возбудителя в несколько раз меньше, чем, например, у вируса кори. Если человек, пребывая даже в близком контакте с больным, получил недостаточную дозу коронавируса, то не заболеет. Также некоторые люди из-за особенностей иммунной системы более устойчивы к заражению. Не следует забывать и о бессимптомном течении инфекции", - резюмировал медик.