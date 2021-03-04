Експерти назвали хворобу, яка може привести до наступної пандемії

Пандемія COVID-19 триває вже понад рік, і навіть попри те, що експерти знайшли кілька способів боротьби зі смертельним вірусом у вигляді різних вакцин, боротьба з SARS-CoV-2, схоже, зовсім не закінчена.

У зв'язку з недавніми відкриттями нових штамів вірусу по всьому світу дослідники стурбовані тим, що після кількох мутацій існуючі вакцини можуть стати неефективними.

Деякі дослідження також свідчать про те, що нові спалахи коронавірусу можуть мати сезонний характер, і в деяких частинах світу можуть спостерігатися спалахи не рідше одного разу в рік.

Смертельна природа вірусу також змусила вчених шукати потенційних патогенів, які можуть викликати будь-які майбутні пандемії, такі як іспанський грип, що забрав життя понад 50 мільйонів осіб.

За словами доктора Макколі, директора Всесвітнього центру з грипу, зараз найбільшу стурбованість викликає сезонний грип, і він очікує, що в майбутньому пандемія, швидше за все, виникне через штам грипу.

Експерт також вважає, що через знижений імунітет людей ризик поширення поширених вірусів, таких як сезонний грип, може бути набагато вище.

Дослідження, опубліковане в British Medical Journal, показало, що у людей, інфікованих як коронавірусом, так і грипом, ймовірність смерті у два рази вище, ніж у людей, інфікованих тільки COVID-19.

"Оскільки ми бачили це (іспанський грип, -ред.) раніше, ми можемо побачити це знову. Нам все ще потрібно бути готовими до подібного масштабу події", - заявив доктор Макколі.