Лікар розповів, чому "фуфломіцини допомогають" дітям

Чому дитині призначають неефективні ліки

Наприклад дитина останнім часом став погано спати, став нервовим і мама дуже хвилюється і починає давати якісь сиропи з аптеки під назвою "здоровий сон вашого малюка" і хоча ніяких там нормальних діючих речовин немає, але ліки діє.

Вся справа в ефекті плацебо, пояснює лікар.

"Але плацебо для мами, вона ж лікує, вона все зробила, щоб допомогти дитині, не сиділа на місці, читала форуми, ходила до лікарів, ходила в аптеку. Мама зробила справу і знає що дитина лікується, він не придивляється як там дитина, мама стає не фіксованою на цьому і теж починає виконувати рекомендації лікаря щодо прогулянок на вулиці, фізичній культурі й т.д. і діти відчувають, що мама заспокоїлася і самі стають більш спокійними", - розповів Євген.

Так само часто діють плацебо препарати на дітей старшого віку, особливо при тиках, при нічному енурезі й т. д.

"Тривожна мама звертає постійно увагу на свою дитину, хвилюється, переживає і коли починає лікувати просто менше уваги звертає на дитину – вона ж лікує", - резюмував невролог.