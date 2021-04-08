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Лікар розповів, чи потрібно при COVID-19 приймати вітамін C

Новость на русском → Четвер 08 квітня 2021 08:53
Лікар розповів, чи потрібно при COVID-19 приймати вітамін C Колаж РБК-Україна: чи потрібно при коронавирусе приймати вітамін C
Автор: Людмила Жукова

При коронавірусі великі дози вітаміну C слід приймати тільки у разі високої температури. Саме лікувальна доза від 1 до 2 грамів підвищує імунітет.

Про це "Фактам" розповів судинний хірург Клініки судинної хірургії Національного військово-медичного центру Міністерства оборони України "Головний військовий клінічний госпіталь" Олександр Боркивець.

"Вітамін С добре приймати під час хвороби, коли висока температура. Лікувальна доза (від одного до двох грамів) підвищує імунітет. Також поліпшуються обмінні процеси після перенесеного СOVID-19. Але надлишок вітаміну С виводиться нирками, причому, чим триваліше був прийом, тим інтенсивніше", - розповів медик.

Лікар зазначив, що великі дози цього вітаміну загрожують проблемами з нирками.

"І продовжується навіть після відміни вітаміну, що загрожує гіповітамінозом. Крім того, надлишок вітаміну С провокує утворення каменів у нирках, а у великих дозах погіршує структуру кісток і може спровокувати остеопороз", - повідомив Боркивець.

До речі, 2000 мг вітаміну С в день може викликати печію, спазми в шлунку, блювоту, діарею і головні болі. Рекомендована доза щодня - не більше 75 мг для жінок і 90 мг для чоловіків. Цинк також може давати побічні ефекти при дозі понад 40 мг на добу - сухість у роті, нудоту, втрату апетиту та діарею.

Нагадаємо, що нове дослідження показало, що вітамін С і цинк не допомагають у лікуванні коронавірусу і зменшенню симптомів захворювання.

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