Врач рассказал, нужно ли при COVID-19 принимать витамин C

При коронавирусе большие дозы витамина C нужно принимать только в случае высокой температуры. Именно лечебная доза от 1 до 2 граммов повышает иммунитет.

"Витамин С хорошо принимать во время болезни, когда высокая температура. Лечебная доза (от одного до двух граммов) повышает иммунитет. Также улучшаются обменные процессы после перенесенного СOVID-19. Но излишек витамина С выводится почками, причем, чем продолжительнее был прием, тем интенсивнее", - рассказал медик.

Врач отметил, что большие дозы этого витамина грозят проблемами с почками.

"И продолжается даже после отмены витамина, что угрожает гиповитаминозом. Кроме того, избыток витамина С провоцирует образование камней в почках, а в больших дозах ухудшает структуру костей и может спровоцировать остеопороз", - сообщил Боркивец.

Кстати, более 2000 мг витамина С в день может вызвать изжогу, спазмы в желудке, рвоту, диарею и головные боли. Рекомендуемая доза ежедневно – не более 75 мг для женщин и 90 мг для мужчин. Цинк также может давать побочные эффекты при дозе более 40 мг в сутки – сухость во рту, тошноту, потерю аппетита и диарею.