Комаровський про вакцину Sinovac: безпечна, але з нею не все добре

Абсолютно безпечна, але питання

Лікар назвав вакцину від Sinovac абсолютно безпечною, але ось захист після щеплення виникає лише через 2-3 тижні після імунізації другою дозою. А в перерві між першою і другою дозою людина і зовсім не захищена.

Педіатр навів приклад Чилі, де людей вакцинують цим препаратом.

"Що стосується вакцини Sinovac, з нею не все добре, на жаль, - говорить Комаровський. - Справа не в безпеці. Вона якраз абсолютно безпечна. Вона буде переноситися найкраще... Але, тим не менш, в Чилі, де 80% населення отримали першу дозу Sinovac і 20% отримали дві дози - в Чилі немає вільних місць ні в одному стаціонарі і ні в одній реанімації. Sinovac не має ефективності між дозами. Тільки через 2-3 тижні після другої дози виникає захист".

Медик додав, що вакцина від Sinovac, поки не сертифікована в Європі, хоча нею прищеплюють в Туреччині, і тому при введенні паспортів імунізації щеплення може не зараховуватися при відвідуванні країн ЄС.

Що відомо про Sinovac

Sinovac Biotech, на потужностях якого виробляється вакцина - найбільша китайська компанія з виробництва вакцин, яка була заснована в Пекіні в 2001 році, а зараз виробляє від 300 до 500 мільйонів доз вакцини на рік. Також Sinovac були розроблені та виведені на ринок вакцини проти гепатиту А, гепатиту А+В, вірусів грипу, зокрема пташиного та паротиту тощо.

У Україні вакциною CoronaVac компанії Sinovac почали прищеплювати з 12 квітня.