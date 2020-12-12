Степанов розставив крапки над "і" у питанні компенсації витрат на ліки від COVID-19

Максим Степанов (фото: РБК-Україна)

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов пояснив, в яких випадках необхідно звертатися за компенсацією ліків проти коронавірусу. Також чиновник нагадав, що держава оплачує лікарням всі ліки, навіть дорогі. Про це міністр заявив в ефірі "Україна 24".

Степанов заявив, що держава поки не оплачує лікарням антибіотики, антикоагулянти та деякі інші лікарські засоби, тому їх вартість може відшкодувати держава. Інші ж повинні даватися пацієнтам безкоштовно.

"За лікування COVID-19, потрібно з'ясувати, в яких умовах - амбулаторних або на госпіталізації, тому що ніякі ліки не потрібно виписувати. Ліки, які в лікарні держава оплачує будь лікарні за лікування хворого. Підкреслюю, в повному обсязі сплачується лікарні. Знову-таки, якщо починають вимагати купити антибіотики, будь антикоагулянти, інші лікарські препарати. Будь ласка, тоді потрібно звертатися у Міністерство охорони здоров'я або в Національну службу здоров'я України", - заявив чиновник.

Також міністр охорони здоров'я додав, що крім базових препаратів влада оплачує і дорогі ліки, такі як Ремдесивір.

"Щобільше, ми зараз закуповуємо лікарські препарати, які є дороговартісними. Наприклад, ми закупили Ремдесивір, який поставили в лікарні, ми закуповуємо інші лікарські засоби, які дорогі та постачаємо їх централізовано в наші лікарні", - додав Степанов.

Нагадаємо, що раніше українцям розповіли, як отримати компенсацію за ліки проти коронавірусу при амбулаторному лікуванні.

А також розповідали про те, які компенсації за карантин передбачені в Україні для бізнесу.