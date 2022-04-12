Лікар показала типові помилки при вимірюванні тиску: ніколи так не робіть

Лікар показала на власному прикладі, як правильно міряти тиск, чого не можна робити під час процедури, який пристрій найкраще підходить, і що таке "робочий тиск".
Про це розповіла кардіолог з Тернополя Олена Прокопович.
Аби визначити ваш тиск, треба вимірювати його кілька разів на день. Наприклад, вранці, в обід і ввечері. Тоді ви зможете зрозуміти, в які саме години тиск підвищується. Лікар зможе визначити ваше персональне лікування.
Якщо ви постійно приймаєте препарати, а тиск при цьому підвищений (ви помітили при контролі), вам варто звернутися до лікаря для коригування лікування.
Поки лікування не призначене, краще прийняти препарат екстреної дії, аби стабілізувати ваш стан.
Найкраще - механічний, або напівмеханічний (напівавтоматичний) тонометр.
Є норма. І це 120/80. Якщо ви не відчуваєте наслідків підвищеного тиску, називаєте його робочим - це неправильно.
Доведено, що тиск понад 140/80 - це ризик великих ускладнень.
Раніше лікар розповіла, чому насправді скаче тиск, і як з цим впоратися.