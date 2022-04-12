Лікар показала типові помилки при вимірюванні тиску: ніколи так не робіть

Аби визначити ваш тиск, треба вимірювати його кілька разів на день. Наприклад, вранці, в обід і ввечері. Тоді ви зможете зрозуміти, в які саме години тиск підвищується. Лікар зможе визначити ваше персональне лікування.

Як можна і не можна міряти тиск

Міряти тиск треба виключно в сидячому положенні, щоб рука була розслаблена, а манжетка на рівні серця. Показники тоді будуть більш достовірними.

Міряти треба не одразу, коли прийшли з вулиці. Треба хвилин п’ять провести в спокої, відпочити.

Краще за все після пробудження, хвилин за п’ять як походили, нервова система пробудилася, адаптувалася.

Манжет при вимірюванні треба розмістити міткою до ліктьового згину, де пульсація.

Розслаблену руку треба покласти на стіл. Бажано, щоб в момент вимірювання ніхто не ходив, не говорив з вами (ви не говорили), не стукав, не грюкав.

Якщо ви приймаєте препарат для коригування артеріальної гіпертензії

Якщо ви постійно приймаєте препарати, а тиск при цьому підвищений (ви помітили при контролі), вам варто звернутися до лікаря для коригування лікування.

Поки лікування не призначене, краще прийняти препарат екстреної дії, аби стабілізувати ваш стан.

Який пристрій найкращий

Найкраще - механічний, або напівмеханічний (напівавтоматичний) тонометр.

Поняття "робочого тиску" не існує

Є норма. І це 120/80. Якщо ви не відчуваєте наслідків підвищеного тиску, називаєте його робочим - це неправильно.

Доведено, що тиск понад 140/80 - це ризик великих ускладнень.