Лікар пояснила страх українців перед вакцинацією від коронавірусу

Вакцинація від коронавірусу (фото: РБК-Україна)

Українці бояться вакцинуватися від коронавірусної інфекції через недовіру до державних інститутів. Люди побоюються, що в країну можуть привезти не ту вакцину, або ж може бути порушений її холодовий ланцюг.

Про це розповіла лікар-інфекціоніст, позаштатний спеціаліст МОЗ Ольга Голубовська ефірі телеканалу "Прямий".

"Люди вважають, що привезуть не ту вакцину. Ось скільки можна витримувати ці нескінченні скандали, що якісь вакцини надходять у регіони простроченими, де був порушений холодовий ланцюг. Такого не повинно бути. Я вважаю, що це від нестачі довіри", - заявила лікар.

Голубовська також підкреслила, що зараз ще не відомо чи повністю захищають антитіла, які вводяться з дозою вакцини, від інфікування іншим штамом COVID-19.

Також неясно який титр антитіл є захисним, і скільки часу діє імунітет після вакцинації.

Експерт зазначила, що про ефективність вакцини реально буде відомо тільки після всіх кампаній.

"Але мені, як і всім українцям, прикро, що ми опиняємося десь у хвості країн, які вже почали вакцинацію", - зазначила Голубовська.

Вона також вважає, що в майбутньому коронавірус залишиться сезонним захворюванням.

Голубовська пояснила страх українців перед вакцинацією від COVID-19 (відео: YouTube)

Нагадаємо, Голубовська розповіла, що вакцинувати від коронавірусу потрібно не всіх.

Лікар розповіла про те, що при лікуванні коронавірусу антибіотики приймати неправильно.