Антибіотики приймати неправильно: лікар розповіла про помилки в лікуванні коронавірусу

Лікар зробила заяву про антибіотики при коронавірусі (Фото: freepik.com)

Приймати антибіотики при перших симптомах коронавірусу неправильно, оскільки ураження легенів викликано не бактеріями. Неправильне лікування може не тільки не допомогти пацієнтові, а навіть погіршити його стан.

Як розповіла лікар-пульмонолог вищої категорії, завідувачка центру пульмонології, алергології та клінічної імунології клініки "Феофанія" Світлана Гук в інтерв'ю для видання "Факти", застосування антибіотиків при перших симптомах коронавірусу може стати дуже дорогою помилкою.

"Важливо знати, що це не та пневмонія, при якій потрібно відразу приймати антибіотики. Зміни в легенях правильно називати так: вірусіндуковане імунне ураження легень. Це помилка, яка дуже дорого коштує. Безконтрольне і безглузде призначення антибіотиків призводить не тільки до зайвої витрати грошей, зіпсованої мікрофлори кишківника. У майбутньому людину чекають більш грізні наслідки: стійкість мікрофлори до антибіотиків — антибіотикорезистентність. Якщо призначати ці ліки невиправдано, то загроза наближається семимильними кроками", - пояснила фахівець.

Вона зазначила, що антибіотики повинні відпускатися в аптеках тільки за рецептом, а правильне лікування при коронавірусі повинен призначати лікар.

"Важливо, щоб антибіотики відпускалися в аптеках за рецептом. Продавати їх за бажанням пацієнта злочинно, особливо в період пандемії, коли люди налякані та готові "їсти" всі ліки підряд. Зараз готується відповідний законопроєкт, і це розумно. Лікування призначає лікар. Але загальний підхід такий. Припустимо, у вас виникли перші симптоми нездужання. На другий день постарайтеся зробити ПЛР. Якщо результат позитивний, не панікуйте. Протягом першого тижня ускладнень практично не буває, як би важко не протікало захворювання. Дозвольте собі хоча б п'ять днів спокійно похворіти. Збивайте температуру, якщо вона занадто висока або ви погано її переносите, багато пийте, частіше лежіть на животі. Зрозуміло, що буде слабкість, тому якщо хочеться спати — спіть", - рекомендує Світлана Гук.

Вона додала, що якщо у людини похилого віку або у пацієнтів з групи ризику самопочуття не поліпшується після того, як вірусний процес пройде всі стадії (а це п'ять-шість днів), то потрібно здати розгорнуті аналізи.

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