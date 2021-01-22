Вакцинувати від коронавірусу потрібно не всіх: лікар назвала важливі причини

Лікар назавала категорії, яким не потрібна вакцинація від COVID-19 (Колаж РБК-Україна)

Коронавірус продовжує вирувати в Україні та світі. Багато країн вже почали вакцинацію від коронавірусу. Проте є категорія людей, яким щеплення не потрібні, і в першу чергу це стосується тих, у кого вже виробилися антитіла.

Як пояснила лікар-інфекціоніст, позаштатний спеціаліст МОЗ Ольга Голубовська в ефірі каналу "Україна 24", не всіх підряд потрібно вакцинувати від коронавірусу і пояснила чому.

"Я категоричний противник вакцинації імунних людей. Якщо у людини після хвороби утворився гарний високий титр антитіл, я категорично проти. Тому що на сьогодні у нас дуже мало даних про безпеку, в тому числі для конкретної людини", - пояснила фахівець.

Вона додала, що для таких людей вакцинація може обернутися різними проблемами зі здоров'ям.

"Зате у нас є історичний досвід вакцинації від першої коронавірусної інфекції, починаючи з лабораторних умов і закінчуючи людьми. Там були серйозні проблеми. І ми знаємо, коронавіруси володіють таким явищем, як антитілозалежне посилення імунної відповіді. Тому тут треба бути дуже обережним", - розповіла Голубовська.

Варто відзначити, що антитілозалежне посилення інфекції – це явище, при якому зв'язування вірусу з антитілами викликає його проникнення в імунні клітини організму і вірусну реплікацію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар зробила важливу заяву про антибіотики під час коронавірусу.

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