Врач объяснила страх украинцев перед вакцинацией от коронавируса

Вакцинация от коронавируса (фото: РБК-Украина)

Украинцы боятся вакцинироваться от коронавирусной инфекции из-за недоверия к государственным институтам. Люди опасаются, что в страну могут привезти не ту вакцину или же может быть нарушена ее холодовая цепь.

Об этом рассказала врач-инфекционист, внештатный специалист Минздрава Ольга Голубовская в эфире телеканала "Прямой".

"Люди считают, что привезут не ту вакцину. Вот сколько можно выдерживать эти бесконечные скандалы, что какие-то вакцины поступают в регионы просроченными, где-то была нарушена холодовая цепь. Такого не должно быть. Я считаю, что это от недостатка доверия", - заявила врач.

Голубовская также подчеркнула, что в данное время еще не известно полностью ли защищают антитела, которые вводятся с дозой вакцины, от инфицирования другим штаммом COVID-19.

Также неясно какой титр антител является защитным, и сколько времени действует иммунитет после вакцинации.

Эксперт отметила, что об эффективности вакцины реально будет известно только после всех кампаний.

"Но мне, как и всем украинцам, обидно, что мы оказываемся где-то в хвосте стран, которые уже начали вакцинацию", - отметила Голубовская.

Она также считает, что в будущем коронавирус останется сезонным заболеванием.

Голубовская объяснила страх украинцев перед вакцинацией от COVID-19 (видео: YouTube)

Напомним, Голубовская рассказала, что вакцинировать от коронавируса нужно не всех.

Ранее врач рассказала о том, что при лечении коронавируса антибиотики принимать неправильно.