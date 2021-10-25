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Лікар назвала можливі причини високої температури без симптомів ГРВІ

Автор: Роман Мирончук

Під час періоду сезону грипу та ГРВІ можна легко застудитися і захворіти. Але у людини буває висока температура без будь-яких симптомів, і це може бути ознакою розвитку гострої вірусної або бактеріальної інфекції.

Про це розповіла лікар-терапевт Олена Лукашик.

"Це буває, коли, наприклад, при ГРВІ або пневмонії на початку захворювання інші симптоми ще не встигли проявитися. Температура 39°С може зустрічатися і у хворих на лейкоз, але частіше супроводжуються іншими симптомами, слабкістю і блідістю", - пояснила Лукашик.

Експерт також зазначила, що при ГРВІ та бактеріальних інфекціях крім температури часто буває інтоксикація.

Як вивести токсини

Щоб вивести токсини з організму необхідно більше вживати рідини.

Нагадаємо, відомий педіатр доктор Євген Комаровський пояснив у чому різниця між ГРЗ, ГРВІ та застудою, а також назвав симптоми грипу - однією з найпоширеніших вірусних хвороб.

Крім того, Комаровський зазначив, що застуда завжди викликана переохолодженням.

Ми також писали про те, що інфекціоніст Євгенія Менжуліна розповіла, чи варто робити щеплення від грипу тим, хто зробив два щеплення від COVID-19 в цьому сезоні.

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