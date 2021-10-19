Інфекціоніст розповіла, чи варто робити щеплення від грипу і COVID в цьому сезоні

Вона відповіла на запитання журналіста, чи варто робити щеплення від грипу тим людям, які отримали дві вакцини від коронавірусу.

"Чому ж не варто? Це два абсолютно різних захворювання, дві різні вакцини. Одна на одну абсолютно не впливає. Одна вакцина - це захист від коронавірусної інфекції, інша вакцина - це захист від грипу. На сьогодні вже є в наявності вакцини від сезонного грипу. Але перед цим обов'язково потрібно, щоб Сімейний лікар або терапевт вас оглянув, щоб людина не перебувала в стані захворювання", - сказала вона.

Доктор повідомила, що бажано перед вакцинацією зробити тестування, щоб бути впевненими, що вакцинація проходить на тлі повного здоров'я.

Основними симптомами грипу є: