Лікар назвала симптом коронавірусу, який говорить про легкий перебіг хвороби

За словами медика, головний біль при коронавірусі говорить про легку форму захворювання і це підтверджують численні міжнародні дослідження.

"Міжнародні дослідження, що включають велику кількість пацієнтів - близько 55 тисяч, - показали — що наявність головного болю при COVID-19 не є життю загрозливим симптомом. Навіть, скоріше, сприятливим. Іншими словами, головний біль при COVID-19 не асоційований з важкими наслідками", - пояснила невролог.

Вона зазначила, що є міжнародні дослідження, які виявили, що пацієнти з регулярними головними болями до коронавірусу, під час захворювання цей симптом переносять набагато легше.

"Головний біль при COVID-19 може бути схожим на головний біль напруги (як ніби голова стиснута лещатами, але нудоти та блювоти при цьому немає), так і на мігрень", - додала лікар.

Вона підкреслила, що, якщо головний біль при коронавірусі супроводжується нудотою і блювотою, як при мігрені – це говорить про те, що перебіг захворювання може бути важким.