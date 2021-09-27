Врач назвала симптом коронавируса, который говорит о легком течении болезни

По словам медика, головная боль при коронавирусе говорит о легкой форме заболевания и это подтверждают многочисленные международные исследования.

"Международные исследования, включающие большое количество пациентов — порядка 55 тысяч, — показали, что наличие головной боли при COVID-19 не является жизни угрожающим симптомом. Даже, скорее, благоприятным. Иными словами, головная боль при COVID-19 не ассоциирована с тяжелыми исходами", - объяснила невролог.

Она отметила, что есть международные исследования, которые обнаружили, что пациенты с регулярными головными болями до коронавируса, во время заболевания этот симптом переносят намного легче.

"Головная боль при СOVID-19 может походить на головную боль напряжения (как будто голова сжата тисками, но тошноты и рвоты при этом нет), так и на мигрень", - добавила врач.

Она подчеркнула, что, если головная боль при коронавирусе сопровождается тошнотой и рвотой, как при мигрени – это говорит о том, что течение заболевание может быть тяжелым.