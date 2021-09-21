Як розвивається зараження штамом Дельта по днях: спочатку легені, потім серце

Штам коронавірусу Дельта вважається найнебезпечнішим варіантом цього захворювання. Від зараження до ураження внутрішніх органів може пройти всього кілька днів.

Як вражає штам Дельта організм людини по днях, розповів Ізраїльський доктор Ітай Галь для видання Vesty.

За словами медика, середня тривалість інкубаційного періоду становить 5 днів від моменту контакту з вірусом. У деяких пацієнтів симптомів може і не бути, а можуть бути незначні. Є випадки, коли симптоми з'являлися на кілька годин у вигляді підвищення температури, а потім зникали.

Спочатку вірус вражає легені людини, а потім добирається до серця, нирок, печінки мозку і кишківника. Хоча дослідження показують, що коронавірус - це хвороба судин, а не респіраторної системи. Саме тому він може викликати утворення тромбів.

1-3 день зараження

Перші симптоми з'являються через 2-5 днів після зараження. Іноді - через тиждень. Спочатку з'являється підвищена температура без кашлю і задишки. Зазвичай у пацієнтів 37,8-38,5 градуса. У деяких пацієнтів пропадає нюх і смак.

3-7 день зараження

Симптоматика може бути легка або відсутні, особливо у вакцинованих. У дітей ознаки відсутні майже протягом всієї хвороби. У дорослих розвивається вірусна пневмонія, з'являється кашель і задишка – в поєднанні з підвищеною температурою тіла або без.

До кінця першого тижня захворювання переходить в критичну форму, у деяких – у важку. Пневмонія стає більш вираженою, кашель і задишка стають сильнішими. Може проявитися диспное - стан, при якому пацієнт не може закінчити фразу.

Зазвичай на цій стадії хворі потрапляють в лікарню у важкому стані та потребують кисню.

2 тиждень

У хворих з важким перебігом захворювання розвивається дихальна недостатність. На цій стадії може знадобитися інтубація і підключення до ШВЛ. У безсимптомних пацієнтів стан майже не змінюється, а при легкій формі – стан починає поліпшуватися. Може спостерігатися біль в животі та пронос.

На цій стадії у тяжкохворих пацієнтів може початися сепсис і цитокіновий шторм. Таких хворих поміщають у відділення інтенсивної терапії, підключають до апаратів забезпечення життєдіяльності.

10 днів

У хворих з легкою формою симптоми майже йдуть.

21 день

У пацієнтів з кашлем настає перше серйозне лікування, частота кашлю починає знижуватися і поступово зникати. Частина хворих в цьому періоді залишається під наглядом медиків, частина – виписується додому на реабілітацію і під нагляд сімейних лікарів.

Місяць після зараження

Симптоми коронавірусу можуть ще зберігатися - втрата смаку і нюху, лихоманка, кашель, задишка, болі в горлі, голові та м'язах, слабкість.

За яких симптомах потрібно терміново звертатися до лікаря