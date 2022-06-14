Лікар назвала найкорисніший напій, який може знизити ризик хвороб серця: коштує копійки

Вживання достатньої кількості рідини пов’язане з нижчим ризиком серцевої недостатності. Якщо людина вживає потрібну кількість рідини, то це не тільки підтримуються функції організму, але і може знизити ризик серйозних проблем із серцем.
Про це повідомляє Express.
Часто люди забувають наповнити свою склянку або пляшку з водою. Вчені провели дослідження та наголошують на важливості пиття достатньої кількості води.
"Нестача рідини може збільшити ризик виникнення проблем із серцем. Підтримка хорошої гідратації може запобігти або, принаймні, уповільнити зміни в серці, які призводять до серцевої недостатності. Людині потрібно звертати увагу на кількість рідини, яку споживає щодня", - каже доктор Наталія Дмитрієва.
Один з кращих способів швидко визначити, чи достатньо людина п’єте рідини - це подивитися на колір своєї сечі. Він має бути блідо-лимонного кольору. Якщо темніший, то потрібно пити більше води. Зокрема, склянка або дві води допоможуть відновити рівень рідини дуже швидко.
Потреба у воді у кожної людини - приблизно 30 мг води на кілограм здорової ваги. Якщо людина важить 70 кг і ця вага в межах норми, то її організм за день повинен отримати 2,1 л води.
Найкращим показником, що треба випити води, є спрага. У літніх людей відчуття спраги може дещо притуплюватися, тому вони можуть її не відчувати, але тут вступає в дію сила звички.
Також вранці за 15-20 хвилин до сніданку варто випити склянку теплої води. До неї можна додати декілька крапель лимонного соку. Це допоможе включити в роботу шлунково-кишковий тракт та сприяє виділенню жовчі.
До того ж перед обідом, вечерею також варто випити склянку теплої води.
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