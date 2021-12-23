Лікар назвала "святкове" м'ясо, яке може спричинити рак і діабет

Звичайна шинка, яку називають "святковим" м'ясом, адже вона часто з'являється на новорічних столах українців, може бути дуже шкідливою для здоров'я. Особливо, коли мова йде про купований у магазинах продукт.

Серед хвороб, які здатна провокувати шинка, числяться діабет, рак, серцево-судинні захворювання та безліч інших, пише відома лікар-дієтолог Синтія Сасс у своєму блозі на авторитетному сайті Health.com .

Шинку часто їдять саме у зимові свята (фото: pexels.com)

Чому шинка небезпечна для здоров'я?

Як відомо, виробники шинки зазвичай використовують для її виготовлення сіль (або нітрат калію), нітрити, а також цукор, приправи, фосфати та інші сполуки.

"Хоча цей процес зменшує ріст бактерій і покращує смак свинини, він також змінює поживний вміст і класифікує шинку як оброблене м’ясо", - наголошує дієтологиня.

Але основна причина, чому шинка не є корисною для вашого здоров’я, полягає в тому, що вона класифікується як червоне, так і оброблене м’ясо. І обидва варіанти "можуть спричиняти несприятливі наслідки для здоров’я".

Споживання шинки може провокувати рак

Оброблене м’ясо, яким є шинка, класифікується Міжнародним агентством з дослідження раку (IACR) як канцерогенне для людей.

І регулярне вживання навіть невеликої кількості такого продукту може спровокувати рак прямої кишки, підшлункової залози та простати.

Річ у тім, що "копчення та приготування м’яса при високих температурах збільшують кількість шкідливих для ДНК речовин, які можуть призвести до онкології".

Дослідження також показують, що "нітрати та нітрити, додані під час процесу затвердіння шинки, утворюють у людей ракові сполуки".

Купована шинка може провокувати рак (фото: pixabay.com)

Шинка може підвищити ризик ССЗ

Деякі дослідження показують, що вживання обробленого червоного м’яса може підвищити ризик серцевих захворювань.

"Червоне м’ясо містить насичений жир, який може підвищити рівень "поганого" холестерину ЛПНЩ (ліпопротеїди низької щільності - ред.) - фактора ризику серцевих захворювань", - каже лікар.

Також вживання червоного м’яса "може підвищити рівень триметиламіну N-оксиду, хімічної речовини, пов’язаної із захворюваннями серця".

Окрім того, порція шинки "містить майже половину рекомендованого щоденного споживання натрію".

"А дієта з високим вмістом натрію, як відомо, підвищує ризик високого кров’яного тиску, серцевих захворювань та інсульту", - говорить Сасс.

Які ще хронічні захворювання може спровокувати шинка?

Крім раку та серцево-судинних захворювань, було виявлено, що надмірне споживання обробленого червоного м’яса підвищує ризик інших хронічних захворювань, таких як:

цукровий діабет ІІ типу

хвороба Крона

деменція

неалкогольна жирова хвороба печінки

Дослідження, проведені у американських регіонах, показують, що "чим менше грошей витрачається на оброблене червоне м’ясо в окрузі, тим більша середня тривалість життя в цьому окрузі".

Як мінімізувати шкідливий вплив шинки на організм?

Дієтолог радить: коли ви їсте шинку, намагайтеся поєднувати її з їжею, пов’язаною з профілактикою вище перечислених захворювань.

Тобто, додайте до раціону овочі, фрукти, цільні зерна та бобові (зокрема, сочевицю).

"Ви також можете замінити частину "святкового" м’яса на птицю, рибу або взагалі - на рослинну високобілкову альтернативу. Наприклад, на квасолю та хумус", - радить дієтолог.

Споживайте шинку у помірних кількостях (фото: pixabay.com)