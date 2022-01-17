Лікар назвала кімнатну рослину, що уповільнює старіння. Вона є майже на кожному підвіконні

За словами експерта, мова йде про популярну квітку, яка є майже на кожному підвіконні - алое вера.

Як правильно використовувати рослину

Алое містить багато "гелю", який являє собою густу і липку рідину, що виділяється з внутрішнього шару листя.

Гель Алое вера можна наносити прямо на обличчя. Для досягнення найкращих результатів залиште засіб на шкірі приблизно на 10 хвилин, акуратно помасажуйте обличчя, потім змийте водою.

У чому секрет рослини

Дослідження показують, що гель алое вера містить різні мінерали та вітаміни, такі як вітамін А, вітамін С, Вітамін Е, Вітамін В1, вітамін В2, ніацин, Вітамін В6, бета-каротин, альфа-токоферол, фолієву кислоту, холін тощо.

Комбінація цих речовин має гарну антиоксидантну і омолоджуючу активність, може активувати життєздатність клітин, підвищувати еластичність і міцність шкіри і сповільнювати процес її старіння.

Крім того, гель алое вера має протизапальну і бактерицидну, зволожуючу, заспокійливу і дезінтоксикаційну дію, надає певний вплив на полегшення і усунення акне легкого і середнього ступеня тяжкості.