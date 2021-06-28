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Лікар назвала чай, який можна пити в спеку

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Понеділок 28 червня 2021 13:39
Лікар назвала чай, який можна пити в спеку Фото: зелений чай можна пити в спеку (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

У спеку дуже хочеться випити чогось холодного, але цього робити не варто. Холодний напій може швидше нагріти, ніж охолодити. Це відбувається через те, що холодний напій заважає механізму потовиділення, і тіло починає зберігати більше тепла.

Про це розповіла "Аргументам і фактам" лікар-дієтолог харчування та біотехнології, кандидат медичних наук Наталія Денисова.

"Гарячий напій у спеку стимулює процес виділення поту, а це ключовий механізм, який наш організм використовує для охолодження. Тому жителі Середньої Азії звикли втамовувати спрагу гарячим чаєм. Іншими словами, в жарку погоду гарячий напій допоможе вам охолодитися краще, ніж холодний", - розповіла лікар.

Також експерт повідомила, який чай допоможе втамувати спрагу в спеку.

"Пару раз в день можна пити чай. Краще-зелений. Це хороший антиоксидант і засіб, який допомагає відновлювати гідратацію. Але чай не може замінити повністю весь обсяг води. Крім того, кофеїн, що міститься в чаї, стимулює виведення рідини і заважає відновленню водного балансу організму при жаркій погоді", - зазначила медик.

За словами Денисової, найкраще втамовувати спрагу звичайною злегка прохолодною водою. Крижана вода або інші напої з льодом ускладнюють природний процес всмоктування харчових речовин при перетравленні їжі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як уникнути харчових отруєнь влітку і які продукти Купувати в спеку категорично не можна.

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