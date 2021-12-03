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Вчені назвали несподівану користь сиру: зміцнює організм і допомагає схуднути

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П'ятниця 03 грудня 2021 08:33
Вчені назвали несподівану користь сиру: зміцнює організм і допомагає схуднути Фото: Вчені назвали нові корисні властивості сиру (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Дослідження вчених про корисні властивості сиру показали, що цей продукт має унікальні особливості, про які раніше навіть не підозрювали.

Які корисні властивості вчені виявили у сиру, розповіли у виданні The Telegraph.

Сир може допомагати в боротьбі із зайвою вагою, зміцнювати імунітет і навіть запобігає деякі види раку.

У дослідженні взяли понад 1500 добровольців. За їх харчовими звичками спостерігали протягом декількох років і ось, що з'ясували:

  • Сир допомагає боротися із зайвою вагою.
  • Сир не завжди підвищує рівень холестерину.
  • Сир допомагає позбутися від частих перекусів, оскільки наповнює організм насиченими жирними кислотами.
  • Сир корисний при низькому артеріальному тиску.
  • Сир ефективний для профілактики діабету 2 типу, серцево-судинних захворювань і раку.

Запобігає захворюванням печінки

Такі сорти сиру як Брі, чеддер та інші витримані – здатні продовжити тривалість життя на 25% і запобігти захворюванням печінки.

У сирі є хімічна сполука спермідин, яка допомагає запобігти фіброзні утворення в печінці та знижує ризик розвитку гепатоцелюлярної карциноми.

Зміцнює імунну систему

Один шматочок сиру щодня допомагає зміцнити імунну систему у людей похилого віку. Сир з пробіотиками особливо в цьому корисний.

Впливає на тривалість життя

Сир потрапив у дослідження вчених з Данії під назвою "французький парадокс". Медики вивчали спосіб життя французів, щоб зрозуміти, що саме дозволяє їм довше залишатися здоровими, життєрадісними та активними.

Виявилося, що вони регулярно вживають продукти з високою кількістю насичених жирів, в тому числі й сир.

В середньому, кожен француз за рік з'їдає майже 24 кг сиру. Це допомагає їм знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань і підвищити тривалість життя.

Масляна кислота, яка міститься в сирі, прискорює процес метаболізму і знижує ризик розвитку ожиріння.

Сир допомагає схуднути

Як з'ясували вчені в результаті дослідження, люди, які вживали від трьох до п'яти порцій сиру або молочних продуктів в день, швидше за все схудли.

Також у них був низький кров'яний тиск і менше жиру в шлунку.

Сир впливає на розумові здібності

Регулярне вживання сиру покращує розумові та когнітивні здібності людини. Особливо цей продукт добре впливає на візуально-просторову, вербальну і робочу пам'ять.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали поширену дитячу звичку, яка може пошкоджувати мозок.

А також ми розповідали про те, що медики розвінчали основний міф про заморожені овочі та фрукти.

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