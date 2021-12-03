Вчені назвали несподівану користь сиру: зміцнює організм і допомагає схуднути

Дослідження вчених про корисні властивості сиру показали, що цей продукт має унікальні особливості, про які раніше навіть не підозрювали.

Які корисні властивості вчені виявили у сиру, розповіли у виданні The Telegraph.

Сир може допомагати в боротьбі із зайвою вагою, зміцнювати імунітет і навіть запобігає деякі види раку.

У дослідженні взяли понад 1500 добровольців. За їх харчовими звичками спостерігали протягом декількох років і ось, що з'ясували:

Сир допомагає боротися із зайвою вагою.

Сир не завжди підвищує рівень холестерину.

Сир допомагає позбутися від частих перекусів, оскільки наповнює організм насиченими жирними кислотами.

Сир корисний при низькому артеріальному тиску.

Сир ефективний для профілактики діабету 2 типу, серцево-судинних захворювань і раку.

Запобігає захворюванням печінки

Такі сорти сиру як Брі, чеддер та інші витримані – здатні продовжити тривалість життя на 25% і запобігти захворюванням печінки.

У сирі є хімічна сполука спермідин, яка допомагає запобігти фіброзні утворення в печінці та знижує ризик розвитку гепатоцелюлярної карциноми.

Зміцнює імунну систему

Один шматочок сиру щодня допомагає зміцнити імунну систему у людей похилого віку. Сир з пробіотиками особливо в цьому корисний.

Впливає на тривалість життя

Сир потрапив у дослідження вчених з Данії під назвою "французький парадокс". Медики вивчали спосіб життя французів, щоб зрозуміти, що саме дозволяє їм довше залишатися здоровими, життєрадісними та активними.

Виявилося, що вони регулярно вживають продукти з високою кількістю насичених жирів, в тому числі й сир.

В середньому, кожен француз за рік з'їдає майже 24 кг сиру. Це допомагає їм знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань і підвищити тривалість життя.

Масляна кислота, яка міститься в сирі, прискорює процес метаболізму і знижує ризик розвитку ожиріння.

Сир допомагає схуднути

Як з'ясували вчені в результаті дослідження, люди, які вживали від трьох до п'яти порцій сиру або молочних продуктів в день, швидше за все схудли.

Також у них був низький кров'яний тиск і менше жиру в шлунку.

Сир впливає на розумові здібності

Регулярне вживання сиру покращує розумові та когнітивні здібності людини. Особливо цей продукт добре впливає на візуально-просторову, вербальну і робочу пам'ять.