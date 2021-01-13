Лікар назвав продукти, від яких краще відмовитися при COVID-19

При коронавірусі слід переглянути раціон (колаж РБК-Україна)

При коронавірусі важливо оптимізувати свій раціон і виключити з нього деякі продукти, щоб не ослабити організм ще більше, і тим збільшити негативні наслідки від хвороби.

Про це розповів доктор медичних наук, начальник відділу інфекційних захворювань Медичного центру в Балтіморі (США) Теодор Бейлі, пише Good Housekeeping.

Фахівець рекомендує пацієнтам з COVID-19 триматися подалі від надмірно солоних продуктів, у тому числі оброблених закусок або м'яса, наприклад бекону. Кожен з них може перешкодити вашому організму боротися з симптомами.

Також дуже шкідливі для людей з коронавірусною хворобою солодкі продукти, особливо з високим вмістом доданого цукру, такі як печиво і тістечка.

Крім того, він не радить пити солодкі морси.

Що бажано їсти та пити пацієнтам з коронавірусом

Доктор Бейлі звертає увагу, що збалансована дієта під час одужання може допомогти вам відчути приплив сил.

Фахівець зазначив, що хоча зниження апетиту і є частим побічним ефектом для більшості пацієнтів з COVID-19, все одно бажано "підштовхувати" себе до перекусу і навіть більшій кількості рідини - це може допомогти організму краще реагувати на інші симптоми.

"Ви повинні робити все можливе, щоб підтримувати добре збалансовану дієту, нормальне споживання калорій і виразно підтримувати хорошу гідратацію", - говорить доктор.

Краще у своєму раціоні віддати пріоритет необробленій їжі та продуктам з високим вмістом мінералів і антиоксидантів.

Також бажано подвоїти споживання фруктів, овочів, бобових, цільнозернових, таких, як крохмалистий коричневий рис або пшениця, і нежирного м'яса, коли це можливо.

Не менш важливо змушувати себе пити більше рідини, щоб підтримувати водний баланс. Для цього відмінно підійде будь-який збалансований напій, якщо він не містить цукру або шкідливих добавок. А ще - проста вода, яка важлива для підтримки гідратації під час хвороби.

Раніше повідомлялося, що німецькі вчені знайшли слабке місце COVID-19, що допоможе уникнути зараження.

Нагадаємо також, що нещодавно у Всесвітній організації охорони здоров'я розвінчали міф про прийом вітамінів і цинку для лікування коронавірусу.