RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лікар назвав напої, які небезпечно пити натщесерце

Фото: що можна і не можна пити на голодний шлунок (pexels.com)
Автор: Володимир Костирін

Деякі напої шкодять здоров'ю, якщо вживати їх натщесерце. Вибираючи, чим втамувати спрагу або просто освіжитися, фахівці закликають в першу чергу звертати увагу на стан свого шлунка.

Про це передає Medicina.ua.

За словами доктора медичних наук, лікаря-дієтолога, пити звичайну воду натщесерце можна всім без винятку. А ось з іншими напоями - не все так просто.

Якщо шлунок здоровий, також можна пити голодним і зелений чай з молоком, іноді - кава з кефіром, вживати кисломолочні продукти.

Кисла рідина може викликати відчуття болю, якщо потрапляє на запалену слизову оболонку шлунка, а після їжі слизова буде краще захищена, зазначає дієтолог.

Що не потрібно пити натщесерце

Лікар попереджає, що навіть якщо зі шлунково-кишковим трактом проблем немає, не рекомендується пити до їжі соки, солодкі газовані напої, компоти, солодкий чай, алкоголь.

Річ у тім, що всі напої, які ми п'ємо на голодний шлунок, дуже швидко всмоктуються, що може привести до різкого підняття рівня цукру в крові.

"Сучасні соки мало того, що дуже дратують шлунок, фруктові соки ще й солодкі, хоча зараз і в овочі додають цукор... Алкоголь натщесерце вкрай небажаний: він швидко всмоктується, підстрибує рівень цукру в крові, і виникає неприємна проблема - йде порушення обміну речовин", - пояснює дієтолог.

Нагадаємо, раніше лікар пояснив, чи можуть овочеві соки лікувати онкологічні захворювання.

Також перед цим медики розповіли про напої, який надовго знижує цукор в крові, і пити його потрібно щодня.

Читайте РБК-Україна в Google News
сокПоради дієтолога