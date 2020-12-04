Лікар назвав альтернативу локдауну в Україні: один рік слід перетерпіти

Уникнути локдауну в Україні дозволило б свідоме дотримання громадянами масочного режиму і вимоги про соціальне дистанціювання.

Про це головний анестезіолог МОЗ України, професор Сергій Дубров заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Лікар також поділився думкою, введення яких обмежувальних заходів замість тотального карантину дозволило б знизити кількість нових випадків зараження COVID-19.

"Що повинні заборонити - масові скупчення людей. Заборонити масові святкування, до яких ми звикли, але, думаю, один рік слід перетерпіти й утриматися від цього. Бо не завжди людина хвора знає, що вона хвора. Є безсимптомний перебіг захворювання. І навіть до початку клінічних симптомів людина може бути небезпечно контагіозна, небезпечна для оточуючих", - заявив Дубров.

Президент Асоціації анестезіологів також звернув увагу на значні штрафи за порушення епідемічних вимог у розвинених країнах. Водночас в Україні нерідко такі правила карантину ігноруються.

"Мене, чесно кажучи, дуже дратують ті люди, які категорично відмовляються носити маску, категорично відмовляються дотримуватися елементарних заходів", - зізнався медик.

Дубров зазначає, що пояснення в дусі "у масці незручно чи важко дихати" - банальні відмовки.

"В масці неважко дихати, якщо міняти маску. Якщо маска не носиться 2 місяці, ті пори тканини не забилися б. Абсолютно спокійно можна ходити в масці", - наголосив лікар.

Раніше повідомлялося, що український лікар Євген Дубровський розкритикував карантин і здивував засобом від епідемії COVID-19.

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