Лікар назвав 5 речей, які можуть збільшити ризик раку шкіри: на що звернути увагу

Меланома - злоякісне новоутворення шкіри, слизових оболонок або судинної оболонки ока, що відбувається з меланоцитів. Зустрічається не так часто - на частку меланоми припадає від 5% до 7% злоякісних новоутворень шкіри людини

Серед основних факторів, які вказують на ризик розвитку хвороби, фахівець виділяє:

Наявність світлої шкіри та легкого обгорання на сонці;

Надмірне перебування на сонці - життя чи робота на сонці, особливо у спекотних країнах;

Злоякісна меланома у сімейному анамнезі;

Наявність великої кількості родимок;

Проблеми з імунною системою чи прийом імунодепресантів.

Також лікар каже, що важливо "розпізнавати типи шкіри у вас та членів вашої родини. Шкіра відрізняється за своєю здатністю засмагати. Чим темніша шкіра людини від природи, тим більше вона захищена від раку шкіри".

Як знизити ризик розвитку хвороби

Одним із найдієвіших способів є нанесення сонцезахисного крему з високим SPF (сонцезахисним фактором) для захисту від сонячних УФ-променів.

Фрідманн зазначає, що чим вищий SPF, тим сильніший захист від палючих променів UVB.

"Захист від УФ-А так само важливий, оскільки УФ-промені надають більш довгострокове ушкодження на шкіру, таке як передчасне старіння і рак шкіри", - сказав він.

Зазначимо, що люди, які професійно працюють з індустріальними оліями і мастилами без належного захисту, мають підвищений ризик розвитку раку.

Також варто зазначити про спадкову причину розвитку такого захворювання. У низці випадків саме генетична схильність веде до розвитку раку шкіри.