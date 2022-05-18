Лікар назвав 5 речей, які можуть збільшити ризик раку шкіри: на що звернути увагу

З підвищенням температури все більше людей проводитимуть вільний час на вулиці під палючим сонцем. Однак мало хто знає, що занадто довге сидіння на сонці може мати ризики, найпомітнішим з яких є ризик розвитку раку шкіри.
Доктор Адам Фрідманн із Stratum Clinics назвав п’ять ключових факторів, що визначають ризик розвитку найнебезпечнішої форми раку шкіри - меланоми. Про це повідомляє Express.
Меланома - злоякісне новоутворення шкіри, слизових оболонок або судинної оболонки ока, що відбувається з меланоцитів. Зустрічається не так часто - на частку меланоми припадає від 5% до 7% злоякісних новоутворень шкіри людини
Серед основних факторів, які вказують на ризик розвитку хвороби, фахівець виділяє:
Також лікар каже, що важливо "розпізнавати типи шкіри у вас та членів вашої родини. Шкіра відрізняється за своєю здатністю засмагати. Чим темніша шкіра людини від природи, тим більше вона захищена від раку шкіри".
Одним із найдієвіших способів є нанесення сонцезахисного крему з високим SPF (сонцезахисним фактором) для захисту від сонячних УФ-променів.
Фрідманн зазначає, що чим вищий SPF, тим сильніший захист від палючих променів UVB.
"Захист від УФ-А так само важливий, оскільки УФ-промені надають більш довгострокове ушкодження на шкіру, таке як передчасне старіння і рак шкіри", - сказав він.
Зазначимо, що люди, які професійно працюють з індустріальними оліями і мастилами без належного захисту, мають підвищений ризик розвитку раку.
Також варто зазначити про спадкову причину розвитку такого захворювання. У низці випадків саме генетична схильність веде до розвитку раку шкіри.
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