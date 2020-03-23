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Лікар дав нові поради щодо коронавірусу: закликаю усвідомити реальну небезпеку

STYLERКоронавірус    23.03.2020 - 15:14
Лікар дав нові поради щодо коронавірусу: закликаю усвідомити реальну небезпеку
Лікар дав поради щодо убезпечення себе від коронавірусу в Україні (фото: РБК-Україна)

Відомий лікар розповів про небезпеку масового повернення заробітчан в Україну через коронавірус

Коронавірус в Україні знайшли у 73 людей. Завідувач поліклінічного відділення Чортківської центральної клінічної лікарні Мирослав Цепенда дав деякі поради усім українцям стосовно того, як уберегти себе від COVID-19.

Перш за все, каже лікар, потрібно суворо дотримуватися правил карантину й без крайньої потреби не виходити на вулицю. Також не варто відвідувати заклади громадського харчування, ресторани, бари тощо.

При цьому, впевнений лікар, варто звернутися до священнослужителів з проханням організувати на своїх парафіях, так би мовити, дистанційні молитви.

"До храмів здебільшого приходять люди старшого віку, які, як відомо, перебувають у першій групі ризику інфікуватися коронавірусом", - зауважив Цепенда у коментарі виданню "Чортків.Сity".

"Як лікар, закликаю всіх усвідомити реальну небезпеку. Не потрібно панікувати. Вірус COVID-19 не передається через повітря. Ви можете його підхопити лише від близького контакту з хворою людиною. Частіше мийте руки, намагайтеся якомога менше спілкуватися з тими, у кого спостерігається кашель чи гострі респіраторні захворювання. Також імовірне масове повернення додому заробітчан з країн, де коронавірусна інфекція вже забрала життя доволі багатьох людей. Вони, перебуваючи у тому середовищі, можуть й не запідозрювати інфікування, позаяк інкубаційний період триває 14 днів. Не варто цілуватися та обійматися при зустрічах. Делікатно пояснюйте, що це ви робите з міркувань безпеки", - резюмував лікар.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчений спрогнозував, скільки людей перехворіє на коронавірус.

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