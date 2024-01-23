RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВПЛ лишат выплат с 1 февраля. Как сохранить денежную помощь

Как ВПЛ сохранить денежную помощь (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Часть переселенцев с 1 февраля не будут получать выплаты, поэтому разработан проект постановления о продлении выплаты пособий для ВПЛ, получавших его до 1 августа 2023 года и период выплат для которых завершается в конце января 2024-го.

Как сохранить помощь от государства, сообщает РБК-Украина (проект Styler), ссылаясь на Министерство социальной политики.

Кому прекратят выплаты

В случае если внутренне перемещенное лицо, начиная с 1 августа 2023 года, получало денежную помощь от государства, то его выплата будет прекращена с 1 февраля 2024 года.

Как сохранить выплаты или продлить

Выплаты могут быть продлены по следующим причинам:

  • Если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в течение периода, за который учитываются доходы, не превышает четырех размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность – 9444 грн;
  • Если в составе получателей есть лица трудоспособного возраста, которые ухаживают за детьми до достижения ими шестилетнего возраста (включительно); детьми, больными тяжелыми болезнями, перечень которых указан в Постановлении; лица с инвалидностью I или II группы; граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет и ухаживающие за ними; граждане, ухаживающие за лицами с инвалидностью I группы или детьми с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, или лицами, достигшими 80-летнего возраста; а также физические лица, которые предоставляют социальные услуги и получают компенсацию за предоставление социальных услуг, студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования, место жительства которых не задекларированное/зарегистрированное в общежитии;
  • Если в составе получателей есть трудоспособное лицо, которое в течение первых шести месяцев, за которые получало помощь, способствовало своей экономической самостоятельности (трудоустроилось, в частности, при содействии службы занятости или зарегистрировалось как физическое лицо - предприниматель и начало соответствующую деятельность / лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность/или получила помощь на получение экономической самостоятельности/микрогрант/грант на создание или развитие собственного бизнеса/ваучер на обучение) и среднемесячный доход которой в течение периода, за который учитываются доходы, не превышает трех размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность - 7083 грн;

Следует знать, что общий срок получения пособия не может превышать 12 месяцев с месяца назначения, то есть продолжаться выплата денежной помощи ВПЛ еще сроком на 6 месяцев не будет.

Как мы ранее писали , 5 важных аспектов о соцпомощи, которые должны знать переселенцы.

Также мы писали о том, как проходит проверка местожительства ВПЛ.

Читайте РБК-Украина в Google News
виплатиВнутренне перемещенные лица