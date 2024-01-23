ВПЛ лишат выплат с 1 февраля. Как сохранить денежную помощь

Кому прекратят выплаты

В случае если внутренне перемещенное лицо, начиная с 1 августа 2023 года, получало денежную помощь от государства, то его выплата будет прекращена с 1 февраля 2024 года.

Как сохранить выплаты или продлить

Выплаты могут быть продлены по следующим причинам:

Если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в течение периода, за который учитываются доходы, не превышает четырех размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность – 9444 грн;

Если в составе получателей есть лица трудоспособного возраста, которые ухаживают за детьми до достижения ими шестилетнего возраста (включительно); детьми, больными тяжелыми болезнями, перечень которых указан в Постановлении; лица с инвалидностью I или II группы; граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет и ухаживающие за ними; граждане, ухаживающие за лицами с инвалидностью I группы или детьми с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, или лицами, достигшими 80-летнего возраста; а также физические лица, которые предоставляют социальные услуги и получают компенсацию за предоставление социальных услуг, студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования, место жительства которых не задекларированное/зарегистрированное в общежитии;

Если в составе получателей есть трудоспособное лицо, которое в течение первых шести месяцев, за которые получало помощь, способствовало своей экономической самостоятельности (трудоустроилось, в частности, при содействии службы занятости или зарегистрировалось как физическое лицо - предприниматель и начало соответствующую деятельность / лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность/или получила помощь на получение экономической самостоятельности/микрогрант/грант на создание или развитие собственного бизнеса/ваучер на обучение) и среднемесячный доход которой в течение периода, за который учитываются доходы, не превышает трех размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность - 7083 грн;

Следует знать, что общий срок получения пособия не может превышать 12 месяцев с месяца назначения, то есть продолжаться выплата денежной помощи ВПЛ еще сроком на 6 месяцев не будет.