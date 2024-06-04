Влиял на философов от своего времени до современности: эти 10 цитат Сократа актуальны и сейчас

Сократ - греческий философ из Афин, живший примерно в 470-399 годах до н.э. Если верить древним эпосам, то родился он именно 4 июня. Он был основателем западной философии и одним из первых философов нравственной традиции мысли.
Какие цитаты Сократа стали крылатыми и что известно об этом философе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Древнегреческий философ из Афин был очень загадочной фигурой. Он действительно не написал ни одного текста и известен в основном посмертным рассказом классических писателей.
Его учениками были Платон и Ксенофонт, записывавшие за своим учителем диалоги. Обычно в этих диалогах обсуждались темы в стиле вопросов и ответов. Конкретно они дали начало литературному жанру сократовского диалога.
Противоречивые свидетельства о Сократе делают реконструкцию его философии почти невозможной - ситуация, известная как сократовская проблема.
Однако философ был очень неоднозначной фигурой в афинском обществе. Его обвинили в безбожии и негативном влиянии на взгляды молодежи. Суд прошел за один день и был приговорен к смертной казни. Свой последний день он провел в тюрьме, отказавшись от предложения помочь ему скрыться.
Диалоги, записанные его учеником Платоном, дошли до настоящего времени со времен античности. Они показывают подход философа к рационализму и этике. Сократ отмечал свое полное невежество и говорил, что единственное, что он осознает, это свое незнание.
Он оказал влияние на философов поздней античности, его изучали средневековые и исламские ученые, играл важную роль в мнении итальянского Возрождения. Интерес к философии Сократа нашел свое отражение в работах Серена Кьеркегора и Фридриха Ницше.
"Я знаю, что ничего не знаю"
"Неизученная жизнь не стоит того, чтобы ее жить"
"Познай самого себя"
"Знание - это добродетель"
"Кто хочет двигаться, тот найдет способ; кто не хочет - причину"
"Мудрость состоит в том, чтобы знать, чего не знаешь"
"Нет большего зла, чем совершить несправедливость"
"Язык - это зеркало души"
"Понимание является началом согласия"
"Считайте большой дар быть способным ошибиться"
Цитаты Сократа показывают глубину его мышления и неутомимый поиск истины. Они служат напоминанием о ценности знаний, этики и саморазвития, актуальных также и в современном мире.
Сократ отмечал, что спрашивать и исследовать неизвестное - это ключ к пониманию себя и мира.
Раньше мы писали о том, как прокачать свои навыки за лето и заняться самообразованием.
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