Влиял на философов от своего времени до современности: эти 10 цитат Сократа актуальны и сейчас

Философ, не написавший ни одного текста

Древнегреческий философ из Афин был очень загадочной фигурой. Он действительно не написал ни одного текста и известен в основном посмертным рассказом классических писателей.

Его учениками были Платон и Ксенофонт, записывавшие за своим учителем диалоги. Обычно в этих диалогах обсуждались темы в стиле вопросов и ответов. Конкретно они дали начало литературному жанру сократовского диалога.

Противоречивые свидетельства о Сократе делают реконструкцию его философии почти невозможной - ситуация, известная как сократовская проблема.

Однако философ был очень неоднозначной фигурой в афинском обществе. Его обвинили в безбожии и негативном влиянии на взгляды молодежи. Суд прошел за один день и был приговорен к смертной казни. Свой последний день он провел в тюрьме, отказавшись от предложения помочь ему скрыться.

Диалоги, записанные его учеником Платоном, дошли до настоящего времени со времен античности. Они показывают подход философа к рационализму и этике. Сократ отмечал свое полное невежество и говорил, что единственное, что он осознает, это свое незнание.

Он оказал влияние на философов поздней античности, его изучали средневековые и исламские ученые, играл важную роль в мнении итальянского Возрождения. Интерес к философии Сократа нашел свое отражение в работах Серена Кьеркегора и Фридриха Ницше.

Самые известные цитаты Сократа

"Я знаю, что ничего не знаю"

"Неизученная жизнь не стоит того, чтобы ее жить"

"Познай самого себя"

"Знание - это добродетель"

"Кто хочет двигаться, тот найдет способ; кто не хочет - причину"

"Мудрость состоит в том, чтобы знать, чего не знаешь"

"Нет большего зла, чем совершить несправедливость"

"Язык - это зеркало души"

"Понимание является началом согласия"

"Считайте большой дар быть способным ошибиться"

Цитаты Сократа показывают глубину его мышления и неутомимый поиск истины. Они служат напоминанием о ценности знаний, этики и саморазвития, актуальных также и в современном мире.

Сократ отмечал, что спрашивать и исследовать неизвестное - это ключ к пониманию себя и мира.