Действие курения на потенцию мужчин: насколько все плохо и можно ли исправить

Существует мнение, что курение негативно влияет на мужскую сексуальную функцию. И такая гипотеза подтверждается. Но поправить все можно.
Об этом рассказали эксперты ресурса "Наша сексология".
Для подтверждения этой гипотезы было обследовано 1150 курящих пациентов с эректильной дисфункцией.
Курение вызывает спазмы сосудов, которые затрудняют приток крови к половому члену и уменьшают силу эрекции.
Происходит понижение количества тестостерона, вырабатываемого организмом. Это приводит к снижению либидо, ухудшению уровня сексуальной активности.
Сперматозоиды становятся менее активными, поэтому вероятность зачать ребенка снижается. В дополнение к этому, семенная жидкость курильщика имеет более низкое качество. В силу этого рожденные дети могут иметь патологии как наружные, так и внутренних органов.
Важно отметить, что через некоторое время уровни гормонов пришли в норму после прекращения испытуемыми курения.
Но у курильщиков наблюдалась повышенная тревога, они были недовольны своим образом жизни.
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