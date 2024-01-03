Узнает владельца и может поддерживать разговор. Представлен карманный робот-тамагочи с ИИ

Компания LivingAI представила обновленную версию тамагочи - карманного робота AIBI, который способен взаимодействовать с ChatGPT. Этот уникальный персональный помощник оборудован лапками для более удобного взаимодействия.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на LivingAI.
Новинка от компании LivingAI, AIBI, предназначена в первую очередь для роли виртуального питомца, требующего ухода и кормления, но в отличие от культовой игрушки с детства, ее возможности не ограничиваются этим.
AIBI предоставляет пользователям гораздо больше, чем просто карманного друга. Встроенная камера и ИИ-алгоритм позволяют устройству распознавать своего владельца, а радар в миллиметровом диапазоне обнаруживает присутствие человека и реагирует на объекты, например, на падающие с неба деньги.
Также AIBI оснащена голосовым интерфейсом, способным рассказывать о текущей погоде и выполнять другие функции. Робот способен поддерживать диалог, отвечать на сложные вопросы с помощью ChatGPT и давать анимацию на своем небольшом экране.
Функциональность также включает в себя возможность установки голосовых будильников и напоминаний, а три встроенных микрофона обеспечивают качественное распознавание человеческого языка. Модуль ближней оптической связи позволяет раоботам обмениваться информацией между собой.
AIBI уже доступен для заказа по цене 250 долларов (9520 гривен), в комплекте с футляром на шнурке и зарядным кабелем.
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