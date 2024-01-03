Узнает владельца и может поддерживать разговор. Представлен карманный робот-тамагочи с ИИ

Новинка от компании LivingAI, AIBI, предназначена в первую очередь для роли виртуального питомца, требующего ухода и кормления, но в отличие от культовой игрушки с детства, ее возможности не ограничиваются этим.

Карманный робот АІВІ (фото: LivingAI)

AIBI предоставляет пользователям гораздо больше, чем просто карманного друга. Встроенная камера и ИИ-алгоритм позволяют устройству распознавать своего владельца, а радар в миллиметровом диапазоне обнаруживает присутствие человека и реагирует на объекты, например, на падающие с неба деньги.

Робот АІВІ легко может крепиться к одежде (фото: LivingAI)

Также AIBI оснащена голосовым интерфейсом, способным рассказывать о текущей погоде и выполнять другие функции. Робот способен поддерживать диалог, отвечать на сложные вопросы с помощью ChatGPT и давать анимацию на своем небольшом экране.

Карманный робот АІВІ (фото: LivingAI)

Функциональность также включает в себя возможность установки голосовых будильников и напоминаний, а три встроенных микрофона обеспечивают качественное распознавание человеческого языка. Модуль ближней оптической связи позволяет раоботам обмениваться информацией между собой.

AIBI уже доступен для заказа по цене 250 долларов (9520 гривен), в комплекте с футляром на шнурке и зарядным кабелем.