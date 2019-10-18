Вперше в історії у космос вийшли дві жінки: історичні фото і відео

18 жовтня вперше в історії в космічний політ вирушили дві жінки одночасно. Вони вирушили з борту з борту Міжнародної космічної станції (МКС). Ними стали американські астронавтки Кристина Кук і Джессіка Меїр.

Жінки пробудуть за бортом Міжнародної космічної станції більше п'яти годин. Їх мета - замінити несправний енергоблок.

Астронавтки замінять несправний енергоблок (NASA/Twitter)

Історичне відео польоту в режимі онлайн NASA опублікувало на своєму YouTube-каналі.

Зазначимо, що вихід у космос астронавтів розпочався о 7.38 ранку за північноамериканському східним часом.

Відзначимо, що жінки виходили в космос 14 разів за час освоєння космічного простору. Першою з них стала радянська жінка-космонавт Світлана Савицька в 1984 році. Але водночас цього не відбувалося ще ніколи.

Американські астронавтки Христина Кук і Джессіка Меїр (NASA/Twitter)