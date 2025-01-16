Впервые за всю историю существования церемонии. "Оскар-2025" могут отменить

"Оскар-2025" может не состояться

Дело в том, что целесообразность проведения мероприятия в ситуации с пожарами остается под вопросом. "Оскар", как известно, устраивают с большим размахом и вкладывают туда немалые деньги.

Однако масштабные пожары в США изменили ситуацию, и поэтому организаторы думают над тем, нужно ли проводить событие на фоне всего происходящего. Из-за стихийного бедствия уже известно о десятках погибших, а тысячи людей остались без крыши над головой.

"Сейчас главная забота организаторов заключается в том, чтобы не выглядеть так, будто они празднуют, в то же время многие жители Лос-Анджелеса имеют дело с разбитым сердцем и невероятной потерей. И, конечно, даже если пожары погаснут в течение следующей недели, реальность такова, что город все еще будет испытывать боль", - объяснил инсайдер источнику.

"Оскар-2025" (фото: Getty Images)

Окончательное решение относительно того, будет ли проводиться "Оскар" 2025, пока остается неизвестным. Но если церемония все же состоится, то не будет званого ужина и дорогостоящих подарков победителям.

Кроме того, уже дважды отменили объявление номинантов на кинопремию. Их имена планируют объявить 23 января. К слову, это впервые за всю историю "Оскара", когда событие оказалась под угрозой отмены.

Церемония проводится ежегодно на протяжении последних 96 лет. Но в прошлом, как известно, это грандиозное событие дважды переносили: после убийства доктора Мартина Лютера Кинга-младшего в 1968 году и из-за наводнения в Лос-Анджелесе 1938 года, которое тогда стало историческим.

"Оскар-2025" может не состояться (фото: Getty Images)

Что известно об "Оскаре-2025"

97-я церемония вручения наград запланирована на 2 марта этого года, и она будет проходить в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Также напомним, что "Оскар" - это самая престижная награда в кино США, и она вручается с 1929 года Американской академией киноискусства, созданной Луисом Майером из киностудии Metro-Goldwyn-Mayer в 1927-м. Главный приз - позолоченная статуэтка, известная с 1939 года как "Оскар".

К слову, в прошлом году Украина получила свой первый "Оскар" за документальный фильм от режиссера Мстислава Чернова - "20 дней в Мариуполе".

"Оскар-2025" (фото: Getty Images)