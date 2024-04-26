Впервые за пять лет в Киеве состоялся Венский бал с ветеранами. Смотрите, как это было

"Когда общество видит ветеранов в таком контексте, это помогает изменить часто стереотипное представление о них, показывая их как активных участников культурной жизни", - рассказала Руслана Величко-Трифонюк, исполняющая обязанности исполнительного директора Украинского ветеранского фонда.

Ветераны на Венском балу 2024 года (фото: Сергей Абалмасов)

Среди приглашенных на бал гостей был Александр Чуб, ветеран, основатель детского приключенческого лагеря "Строкаті Єноти", который начал функционировать в 2016 году. Лагерь предназначен для детей от 8 до 18 лет.

В феврале 2022 года Чуб, Дали (Максим Кривцов), Гиббон, Мангуст, Торин, Виталик и Василий из команды основателей лагеря сразу отправились на фронт. Остальные команды смогли подхватить и продолжить хотя бы частично активности и историю "Строкатих Єнотів".

Венский бал 2024 (фото: Сергей Абалмасов)

"Война в Украине забирает у детей детство. Огромное количество детей пережили ужасы обстрелов, разрушений, беженства и потерь. Важна поддержка детей тех, кто погиб, защищая Украину и будущее украинских детей", - прокомментировал событие Тимур Леон, военнослужащий Третьей штурмовой бригады и посол Украинского ветеранского фонда.

Для поддержки этого проекта Украинский ветеранский фонд собрал лоты, выставляемые на благотворительном аукционе и предоставленные ветеранами-предпринимателями.

"Венский бал продемонстрировал, что уважение к ветеранам растет. Когда мы выходили в центр зала, все присутствующие поднялись и аплодировали нам стоя. Кроме того, участники бала могли видеть, что мы очень разные: современные ветераны - это мужчины и женщины, музыканты и юристы в гражданской жизни. Современные ветераны - это срез нашего общества и люди должны это осознать", - рассказала ветеран Юлия Кириллова.

Ветераны приняли участие в благотворительном Венском балу 2024 года (фото: Сергей Абалмасов)

Событие пошло в Fairmont Grand Hotel Kyiv. Там вальсировали 16 пар дебютантов и 48 взрослых пар. А сопровождение мероприятия вокальным исполнением обеспечила звезда мировой оперной сцены, солистка Национальной оперы Украины, лауреат международных вокальных конкурсов - Сусанна Чахоян.

Благотворительный Венский бал (фото: Сергей Абалмасов)

Также гости бала могли услышать игру на скрипке от Моисея Бондаренко - младшего сержанта ВСУ, ставшего послом Украинского ветеранского фонда. Он мобилизовался в феврале 2022 года, теперь его скрипка поднимает боевой дух на передовой и впечатляет благотворительные мероприятия в Украине и за рубежом.

Скрипач-воин ВСУ (фото: Сергей Абалмасов)

"Мое участие в культурных мероприятиях, таких как Венский бал, является частью более широкой работы по дестигматизации инвалидности среди ветеранов. Когда я становлюсь частью таких событий, это не просто возможность для личностного роста, но и мощное средство изменять общественные стереотипы", - прокомментировала мероприятие ветеран Ольга Бенда, несколько лет назад преодолевшая дистанцию Марафона морской пехоты Marine Corps Marathon на протезе ноги.

"Культурные мероприятия позволяют нам демонстрировать, что инвалидность не ограничивает наши способности взаимодействовать и вносить вклад в культурную жизнь. Танцы на Венском балу, в частности, становятся символом нашей непобедимости и выносливости. Это демонстрация того, что ветераны с инвалидностью могут вести активную и полноценную жизнь" , - добавила она.

На балу также состоялся благотворительный аукцион, во время которого собрали 1 миллион гривен для детского приключенческого лагеря "Строкаті Єноти", благотворительной организации "СОС Дитячі Містечка в Україні" и Благотворительного фонда "Коло".