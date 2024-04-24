Военные рассказали, как Украина использует против России ее методы войны
Украина эффективно использует методы россиян, копируя для сил обороны образцы российского вооружения, которое оказалось эффективным на поле боя.
Об этом шла речь в 17-м выпуске подкаста "О войне" - совместного проекта Центра противодействия дезинформации СНБО и "Укринформа".
В частности, руководитель ЦПИ лейтенант Андрей Коваленко, комментируя информацию о презентации боражирующего боеприпаса, который является фактически аналогом российского БПЛА "Ланцет", добавил, что также Украина уже производит аналоги "Шахедов", КАБов и другого вооружения.
"Кстати, многие люди аргументируют нежелание идти в армию тем, что мы по вооружению немножко отстаем. Мол, российская армия круче нас, соответственно вероятность выжить на войне снижается. И вот у нас появляются аналоги "Ланцетов". У нас на прошлой программе был гость, который дал понять, что у нас и определенные ракеты есть, и аналоги КАБов, ну и, опять же, летящие на 1000+ км дроны уже есть", - отметил Андрей Коваленко.
По его словам, фактически это все развивается: "Конечно мы не как Россия, которая сохраняла со времен СССР военно-промышленный потенциал, а своей агентурой разрушала полностью наш, выкачивая из него все, что можно. Сейчас мы постепенно выходим на определенный уровень, аналоги "Шахеда" есть, аналоги "Ланцета" есть. А еще нужен аналог "Орлана".
Со своей стороны, офицер управления 12 бригады "Азов" НГУ Дмитрий "Дипломат" добавил: "Мы не собираемся стоять на месте. И действуем сейчас методами россиян. Тупо у них тырим их, копируем и воюем так же их методами. Сначала они так поступали, тырили в США, у наших западных партнеров, что-то даже у нас подсматривали. Теперь мы делаем так же - смотрим, что они делают, делаем то же и отвечаем".
Напомним, накануне украинские разработчики показали президенту Владимиру Зеленскому новый украинский дрон-камикадзе, используемый на передовой против российских оккупантов. Этот дрон является определенным аналогом русского "Ланцета".