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Свалятся успех и деньги: стало известно, кому из знаков Зодиака повезет прямо сейчас

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Вторник 06 декабря 2022 06:30
Свалятся успех и деньги: стало известно, кому из знаков Зодиака повезет прямо сейчас Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп с 5 по 11 декабря 2022 расскажет о знаках Зодиака, которым очень сильно повезет в ближайшее время в сфере финансов и успеха.

Прогнозом со Styler поделилась известный астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram. Эксперт советует читать гороскоп по Асценденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Овен

На этой неделе Овнам крупно повезет. Но не обойдется без конфликтов. Старайтесь сглаживать острые углы в отношениях с окружающими, чтобы не нарваться на неприятности.

Ловите удачу, но будьте благоразумны и сдержанны.

Близнецы

Близнецов ждет взлет по карьерной лестнице или неожиданная прибыль. Возможен выигрыш в лотерею или заключение выгодной сделки с новыми партнерами по бизнесу.

Не упустите шанс сорвать крупный куш. Сейчас удача целиком на вашей стороне.

Скорпион

Скорпионы всю неделю будут на коне. Вам повезет как в бизнесе, так и в личных отношениях. Но не перегибайте палку. Старайтесь быть более сдержанными.

Сконцентрируйтесь на ваших целях и не сворачивайте с выбранного пути. Вас ждет головокружительный успех, но не теряйте голову.

Читайте также полный гороскоп для всех знаков Зодиака с 5 по 11 декабря.

Кроме того мы писали, в чем следует встречать Новый 2023-й год всем знакам Зодиака.

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