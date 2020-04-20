Повернення в Радянський Союз: Усик обурився через закриття церков

Олександр Усик (фото: РБК-Україна)

Усик дуже незадоволений тим, що влада вирішила закрити церкви на Великдень

Олександр Усик порівняв закриття церков на Великдень з поверненням Радянського Союзу. При цьому він зазначив, що коронавірус сильніше, ніж всі інші. Про це український боксер заявив у інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Спортсмен розповів, що коли дізнався про закриття церков на карантин, то він сильно розлютився.

"Коли я вперше почув, що будуть закривати церкви, то подумав, що це буде повернення в Радянський Союз. Те, що, пробач Господь, червонопузі закривають церкви – як зараз, у ХХІ столітті, можна дозволити це зробити? І на цьому ґрунті у мене з'явилася внутрішня агресія", – сказав Усик.

При цьому він визнає, що вірус дійсно існує, але не варто впадати в паніку і залякувати людей. За словами боксера, паніка породжує паніку. Тому уряд має робити обдумані дії.

"Ми найнепокірніші. Нам кажуть сидіти вдома, а ми не сидимо вдома. Нам радять запобіжні заходи, а ми їх не виконуємо. Я знаю, що вірус є, але не треба робити з цього божевільну річ, щоб залякувати людей", - зазначив спортсмен.

Усик обурився через закриття церков на Великдень (відео: YouTube)

Нагадаємо, що Олександр Усик відверто висловився про президентство Володимира Зеленського. За його словами, у глави держави серйозні проблеми з його командою.

Раніше повідомлялося про те, що Усик може провести бій за пояс чемпіона світу у суперважкій вазі на НСК "Олімпійський" в Києві.