Усик може провести чемпіонський бій на НСК "Олімпійський"

Фото: Олександр Усик (РБК-Украина)

Промоутери хочуть, щоб поєдинок українця за титул відбувся в Києві

Український боксер Олександр Усик може провести бій за пояс чемпіона світу в суперважкій вазі на НСК "Олімпійський" в Києві. Про це заявив генеральний директор промоутерської компанії K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк.

"Ми про це дуже серйозно думаємо, щоб провести бій Усика на "Олімпійському". Це не жарт, не порожні слова. Для того, щоб продати бій, то суперник Усика, звичайно, не повинен виїжджати на візку. Жартую. Це повинен бути бій за пояс чемпіона світу. Це повинен бути серйозний суперник", - розповів Красюк в прямому ефірі Instagram UkraineBoxing.

Зазначимо, що Усик не бився в Києві з грудня 2015 року, коли достроково переміг Хуліо Родрігеса. Після цього український боксер виступав виключно за кордоном.

Усик є колишнім абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі. В середині жовтня минулого року він провів дебютний бій у суперважкій вазі проти американця Чазза Уїзерспуна, якого переміг у сьомому раунді.

Наступним суперником Олександра повинен стати британський боксер Дерек Чісора. Суперники повинні були зустрітися 23 травня в Лондоні (Велика Британія). Через пандемію коронавірусної хвороби бій був попередньо перенесений на липень. Переможець цього поєдинку вже в наступному бою може зустрітися з чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO Ентоні Джошуа.