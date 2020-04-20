Возвращение в Советский Союз: Усик возмутился из-за закрытия церквей

Александр Усик (фото: РБК-Украина)

Усик очень недоволен тем, что власти решили закрыть церкви на Пасху

Александр Усик сравнил закрытие церквей на Пасху с возвращением Советского Союза. При этом он отметил, что коронавирус сильнее, чем все остальные. Об этом украинский боксер заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Спортсмен рассказал, что когда узнал о закрытии церквей на карантин, то он сильно разозлился.

"Когда я впервые услышал, что будут закрывать церкви, то подумал, что это будет возвращение в Советский Союз. То, что, прости Господи, краснопузые закрывают церкви – как сейчас, в ХХІ веке, можно позволить это сделать? И на этой почве у меня появилась внутренняя агрессия", – сказал Усик.

При этом он признает, что вирус действительно существует, но не стоит впадать в панику и запугивать людей. По словам боксера, паника порождает панику. Поэтому правительство должно предпринимать обдуманные действия.

"Мы самые непокорные. Нам говорят сидеть дома, а мы не сидим дома. Нам советуют меры предосторожности, а мы их не соблюдаем. Я знаю, что вирус есть, но не надо делать из этого сумасшедшую вещь, чтобы запугивать людей", - отметил спортсмен.

Усик возмутился из-за закрытия церквей на Пасху (видео: YouTube)

Напомним, что Александр Усик также откровенно высказался о президентстве Владимира Зеленского. По его словам, у главы государства серьезные проблемы с его командой.

Ранее сообщалось о том, что Усик может провести бой за пояс чемпиона мира в супертяжелом весе на НСК "Олимпийский" в Киеве.