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Повертайтеся: мережа відреагувала на новий ролик Порошенко


Порошенко звернувся до Зеленського через новий відеоролик

Дебати Порошенко і Зеленського можуть відбудуться вже завтра, 14 квітня о 14:00 на стадіоні "Олімпійський". Принаймні діючий президент України і кандидат у президенти на другий термін Петро Порошенко чекає цього.

Порошенко опублікував відео на своїй сторінці в Facebook, в якому закликає Зеленського взяти участь у дебатах. У своєму зверненні президент говорить, що спілкування з виборцями важливіше, ніж вихідні в Парижі.

"Не ховайтеся від виборців, не тікайте від преси, не бійтеся опонента, не кидайте трубку. Повертайтеся, прилітайте і поговоріть нарешті з людьми. До зустрічі в неділю на стадіоні", - заявив чинний президент.

Дебати Порошенко і Зеленського можуть пройти 14 квітня (відео: facebook.com/petroporoshenko)

Користувачі мережі бурхливо прокоментували відео Порошенко.

  • "Я ніколи б не подумала, що так сильно буду захищати чинного президента! Тому що він далеко не святий, а особливо, що стосується корупції. Але оскільки вибір між чинним гарантом і віртуальним героєм, то очевидно, за кого буде галочка на виборах! Ми з вами, Петре Олексійовичу! Україна переможе!";
  • "Петро Олексійович, будьте людиною! Пацанчик з району нарешті вибрався в Європу, завдяки вашому безвізу. Дайте людині провітрити треники біля Ейфелевої вежі! Дайте спробувати паризький кокс. Які дебати? Яка країна? Про що ви говорите?";
  • "Петя, нам пофіг ці дебати! Дебати потрібні тобі, щоб спробувати, показати, що ти сильніший за розмовами! Але ми вже тебе за 5 років надивилися і наслухалися, досить!";
  • "Петро Олексійович, чому ви так наполегливо прагнете влади? Вам було часу зробити все для народу, але ви нічого не зробили, тільки брешете. А ось для себе ви все зробили. А те, що ви говорите, що побудували заводи... Які? Може для себе, але не для держави ... Ви боретеся за тепленьке місце";

Дебати Порошенко і Зеленського: думка користувачів мережі (скріншот з Facebook)

  • "Він не прийде. Він прийде на своє шоу. Дебатів з ним не вийде. Він не вміє спілкуватися. Вміє тільки виступати у звичному амплуа. На жаль. Витримки вам. Спасибі";
  • "Були, у нас руки, які ніколи нічого не крали, були вуха, які почують кожного. Є Порошенко, який стільки обіцяв, що навіть не пригадати. Боже, дай нам президента, щоб Україну любив, більше ніж гроші";
  • "Кишка тонка, мабуть вже й не радий, що балотувався в президенти. Це ж відповідальність, а мужності не вистачило навіть здати аналізи";
  • "Він боягуз, м'яко кажучи, він не прийде! Петро Олексійович, ми з вами! Про що може спілкуватися Вова - невіглас? Тому і боїться".
  • "Зеленський не прийде. Текст не встигнуть написати".

Нагадаємо, що в мережі вважають, що дебати Зеленського і Порошенко 14 квітня на "Олімпійському" можуть не відбутися.

Раніше повідомлялося про те, що мама Зеленського розповіла про повістки для сина. Вона заявила, що на її адресу в Кривому Розі, де Зеленський проживав до того, як переїхав до Києва, повісток не приходило.

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