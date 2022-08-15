"Повертайся додому і помри там": у Швейцарії на українців напав росіянин і білорус

Деталі нападу на українців

Ситуація сталася 13 серпня в Цюріху ввечері. Українці поверталися додому в житло, де вони тимчасово живуть. У них зав'язалася розмова англійською мовою з двома хлопцями. Ті були агресивно налаштовані й почали ставити студентам питання.

"Я розумію, чому ви хейтите Москву, але це все політика. Прості люди тут ні при чому, я 15 років живу тут і розумію, що відбувається", - почав розмову один з компанії росіян англійською мовою.

"Це добре, але ми нікого не хейтимо і просто їдемо в свій тимчасовий будинок з часу повномасштабної війни", - відповіли українські студенти.

Потім неадекватні хлопці почали питати українців, навіщо вони сюди приїхали, і що тут роблять. Ті відповіли, що тікають від війни, а тут також вчаться на журналістів.

Російськомовний чоловік, який назвався білорусом, спочатку притиснув до стіни 20-річну українську студентку. Пізніше накинувся з кулаками на студента, коли почув, що він з України.

Один з нападників звинувачував українців у тому, що вони утискають російську мову, а коли побачив, що одна з дівчат почала відеозйомку, спробував вибити телефон з її рук.

"Ти приїхала сюди утискати російську мову!"- кричав неадекват.

На відео можна почути, як чоловік кричить англійською "Повертайся додому і помри там", "Я поставлю тебе на місце, проклята українська п**да".

Після цього до компанії підійшли російськомовні дівчата, які почали просити не публікувати запис в Інтернет, а Яна пригрозила, що викличе поліцію.

Зрештою, телефонувати правоохоронцям також хотів перехожий, але російськомовні чоловіки швидко зникли в натовпі.

Зазначимо, що українці не сказали жодного слова про Росію, а тим більше про російську мову.