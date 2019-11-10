Виникнення і причини отиту: Комаровський відповів на ряд важливих питань про захворювання

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Лікар поділився рекомендаціями

Лікар Євген Комаровський відповів на питання щодо отиту - запального процеса у вусі. Відповідна публікація розміщена в соціальній мережі Instagram.

Комаровський стверджує, що фізрозчин, який з народження щодня можуть використовувати для гігієни носа дитини, може потрапити в євстахієву трубу, а звідти в середнє вухо і викликати запальний процес".

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

"Якщо в кімнаті підтримуються оптимальні параметри вологості і температури повітря, то це захищає слизову оболонку від пересихань і в такій ситуації фізрозчин потрібен тільки при хворобі. У стані здоров'я в ньому немає необхідності", - пише Комаровський.

Однак якщо фізрозчин використовується для активного зволоження слизової (2-3 рази на годину), то поза всяким сумнівом, це не небезпечно і ніякі функції не будуть придушені. Головне, що треба розуміти - пересихання слизової оболонки пригнічує її захисні функції і всю систему місцевого імунітету набагато більш виражено, ніж будь-який фізрозчин.