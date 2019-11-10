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Возникновение и причины отита: Комаровский ответил на ряд важных вопросов о заболевании

STYLERЖизнь    10.11.2019 - 21:09
Возникновение и причины отита: Комаровский ответил на ряд важных вопросов о заболевании
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Врач поделился рекомендациями

Врач Евгений Комаровский ответил на вопросы касательно отита - воспалительного процесса в ухе. Соответствующая публикация размещена в социальной сети Instagram.

Комаровский утверждает, что физраствор, который с рождения ежедневно могут использовать для гигиены носа ребенка, может попасть в евстахиеву трубу, а оттуда в среднее ухо и вызвать воспалительный процесс".

Возникновение и причины отита: Комаровский ответил на ряд важных вопросов о заболеванииЕвгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

"Если в комнате поддерживаются оптимальные параметры влажности и температуры воздуха, то это предохраняет слизистую от пересыханий и в такой ситуации физраствор нужен только при болезни. В состоянии здоровья в нем нет необходимости", - пишет Комаровский.

Однако если физраствор используется для активного увлажнения слизистой (2-3 раза в час), то вне всякого сомнения, это не опасно и никакие функции не будут подавлены. Главное, что надо понимать - пересыхание слизистой оболочки подавляет ее защитные функции и всю систему местного иммунитета намного более выражено, чем любой физраствор.

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