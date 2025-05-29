Вознесение Господне 2025: что нельзя делать в этот праздник, важные приметы

29 мая православные христиане в Украине по новому стилю отмечают праздник Вознесения Господня. До конца года остается 216 дней до конца года.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на Вознесение и у кого День ангела.

Вознесение: в чем смысл праздника

Вознесение Господне - это важный христианский праздник, который отмечается на 40-й день после Пасхи. Как рассказывает Священное Писание, Иисус Христос после своего Воскресения еще сорок дней находился среди апостолов, уча их о Царстве Божьем. А потом собрал своих учеников на Елеонской горе близ Иерусалима, благословил их и поднялся на Небо.

После этого, по библейскому рассказу, перед апостолами появились два ангела. Они сообщили, что Иисус снова придет на землю, чтобы совершить суд над живыми и мертвыми.

Каждый год к месту Вознесения - на гору Елеон - направляются паломники со всего мира. Они посещают монастырь, где, по преданию, сохранился след ноги Христа - тот самый, что остался во время Его Вознесения. В этот день в храмах проводятся торжественные богослужения, во время которых верующие молятся за мир, спасение душ и духовное обновление.

В большие церковные праздники христиане имеют традиционные поздравления. Например, на Рождество звучит: "Христос родился!" - "Славим Его!", на Пасху - "Христос Воскрес!" - "Воистину Воскрес!". Зато в день Вознесения Господня верующие возвращаются к повседневному приветствию: "Слава Иисусу Христу!" - "Навеки Слава!".

Джотто ди Бондоне "Вознесение" (изображение: Википедия)

Что нельзя делать на Вознесение

Не стоит вступать в брак или венчаться. В этот день Церковь не проводит брачные обряды, ведь Вознесение - не время для мирских праздников, а момент духовного подъема и созерцания небесного.

Избегайте ссор, ругани и оскорблений. Повышенный тон, скандалы, даже пассивная агрессия - все это нарушает духовную гармонию. День Вознесения призван к миру и спокойствию.

Не занимайтесь тяжелым физическим трудом. Работа по дому, в саду или на поле должна быть отложена. Праздник - для души, а не для хозяйственных забот.

Нельзя обижать людей или животных. Любая агрессия - словом или делом - считается особенно греховной. Это касается как близких, так и посторонних лиц, а также животных, о которых следует заботиться с любовью.

Не плюйте и не сорите на землю. По народным верованиям, именно земля была последним, к чему прикасался Христос перед Своим Вознесением. Поэтому считается, что в этот день она особенно святая, и проявления неуважения к ней является большим грехом.

Не устраивайте шумные гуляния и застолья с алкоголем. Вознесение - это не веселое застолье, а день духовного подъема. Лучше посвятить его молитве, семейному уюту и добрым делам.

Народные приметы и традиции на Вознесение

В Украине праздник Вознесения имеет еще несколько народных названий - его иногда называют "Вшестя" или "Знесіння". В традиционном мировоззрении этот день считали символическими "воротами в лето" - переходным моментом к настоящему теплу и активному росту в природе.

Издавна говорили: "На Вознесение - цвет, а на Петра - хлеб", намекая на то, что именно сейчас все вокруг цветет, поднимается вверх и тянется к солнцу, "возносится к небу".

К этому празднику украинцы имели немало красивых обрядов. В частности, хозяйки выпекали особое печенье в форме лесенок - "лесенки", которое символизировало лестницу на небо, по которой Христос поднимался во время Вознесения. Такие сладости дарили детям, угощали соседей и близких - это считалось доброй традицией.

Наши предки внимательно следили за природой в этот день, потому что верили, что она дает подсказки о будущем урожае, погоде и общем благополучии:

Если на Вознесение зацвела рожь - это хороший знак: можно белить полотно, потому что будет хорошая погода и урожай.

Жаркий день предвещал обильный урожай белых грибов в лесу.

Утренний туман, стелющийся по воде, обещал ясную, безоблачную погоду.

А если пчелы активно вылетают из ульев и гудят - жди дождя в ближайшее время.

У кого День ангела 29 мая

29 мая День ангела отмечают

Александр

Андрей

Иван

Константин

Федот

Мария

Талисманом для тех, кто родился 29 мая, является берилл. С давних времен этот минерал считался священным и символизировал связь с землей. Ему также приписывали способность приносить успех в делах, укреплять верность в отношениях и способствовать гармонии в семье.