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Вознесение Господне: что нельзя делать сегодня, традиции и приметы

Четверг 13 июня 2024 06:45
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Вознесение Господне: что нельзя делать сегодня, традиции и приметы Вознесение Господне 2024 в Украине (фото: Freepik)
Автор: Марина Кравченко

Вознесение Господне - один из важнейших праздников для православных верующих. В этот день вспоминают о воскресении Христа и Его вознесении к небесам. В этот день действуют определенные запреты и существуют некоторые народные традиции. В этом году Вознесения Господне празднуется 13 июня.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что именно нельзя делать на праздник Вознесения Господня и какие народные традиции существуют.

Что нельзя делать в Вознесении

В прежние времена в этот день придерживались определенных ограничений и запретов, сегодня нельзя:

  • вступать в брак
  • ругаться, конфликтовать, сплетничать, желать зла другим
  • плевать на землю
  • шить, вышивать, вязать, убирать, стирать
  • думать о плохом и желать зла другим людям
  • скандалить, обижаться
  • оскорблять людей или животных
  • обманывать и врать

В этот день принято посещать церковь и встречаться с семьей. Надо обратиться к Господу с молитвой, выразить благодарность за все блага, попросить о помощи, здоровье и благополучии для родных и близких, а также покаяться в грехах.

Праздник всегда выпадает на четверг, и в этот день нет никаких ограничений в еде, поэтому разрешено употреблять в пищу любые блюда.

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Вознесение Иисуса в христианском искусстве (изображение: Википедия)

Народные приметы

Раньше этот день считали переходом от весны к лету, когда становилось по-настоящему тепло. Люди танцевали, проводили время на природе. Вечером устраивали праздничные обеды и вечеринки.

  • если в этот день будет даже небольшой дождь, то может быть плохой урожай
  • яйцо, снесенное курицей в этот день, нужно подвесить под крышей дома, чтобы защитить жильцов от несчастья
  • если в этот день купаться в реке, то можно получить крепкое здоровье на весь год
  • холодная и ветреная погода - вас ждет неурожай и засуха
  • раньше в этот день утром собирали росу, ведь наши предки считали, что она имеет большую целебную силу

Также в этот день делали гадания. Девушки плели веточки березы, чтобы узнать, выйдут ли они замуж. Если веточки не вялись в праздник Троицы, то считали, что в этом году они поженятся.

Раньше мы писали о том, когда будем праздновать Вознесение Господне по новому церковному календарю.

Читайте также красивые поздравления с праздником Вознесения Господня в стихах и прозе.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ, Большая украинская энциклопедия, Credo Pro.

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