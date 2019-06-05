Вознесіння Господнє 2019: що категорично не можна робити

Вознесіння Господнє відзначають на сороковий день після Пасхи і щорічно дата цього свята змінюється. У 2019 році Вознесіння Господнє припадає на четвер, 6 червня. Про те, що не варто робити в цей день і які існують традиції – в матеріалі Styler.

Вознесіння Господнє – день, коли Ісус Христос вознісся на небо і відкрив людству вхід у Царство Небесне. Згідно з Євангелієм, Христос подарував людству надію на прощення гріхів і вічне життя, і саме тому Вознесіння вважається важливим святом для християн всього світу.

Приготування до свята починається напередодні і віруючі йдуть до церкви, щоб причаститися і сповідатися. На наступний день в храмах здійснюється урочисте богослужіння, і священики одягаються в святковий одяг.

Піст в цей день не дотримується і прийнято в день Вознесіння поминати померлих батьків. Для цього випікають спеціальне печиво у вигляді сходинок і відвідують могили родичів після відвідування церкви. Увечері прийнято відвідувати живих родичів або приймати їх у себе вдома.

Фото: Вознесіння Христове (pixabay.com)

Дівчата і жінки у старовину на Вознесіння збиралися в хаті без чоловіків і смажили велику яєчню. Під час її приготування вони читали молитви, щоб захистити худобу і посіви від лиха і хвороб. А вечорами розпалювали багаття і водили хороводи.

Вважається, що саме в цей день весна остаточно переходить у літо і після Вознесіння погода остаточно стає літньою.

На Вознесіння Господнє варто молитися, так як в народі кажуть, що господь ходить серед людей і чує їхні молитви.

В цей день категорично не можна займатися важкою фізичною працею. Не можна виносити сміття і плювати на землю. Не можна відмовляти мандрівникам і нужденним, не можна відмовляти в милостині. Не можна сваритися з близькими.

Також не можна вимовляти фразу "Христос Воскрес", так як їз храмів виносять Плащаницю. Не можна думати про погане або згадувати померлих поганим словом.

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