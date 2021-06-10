Вознесіння 2021: що потрібно зробити обов'язково, найсуворіші заборони великого дня

Вознесіння Господнє в 2021 році відзначається 10 червня. Це свято відноситься до двунадесятих - найважливішим після Великодня. День Вознесіння є перехідним, так як відзначається завжди через сорок днів після Воскресіння Христового і за десять днів до Трійці.
Що означає це свято, важливі традиції, прикмети і заборони дня - читайте нижче в нашому матеріалі.
Згідно з Біблією, Ісус після свого Воскресіння явив себе апостолам і "протягом сорока днів являвся їм і говорив про Царство Боже", а потім зібрав апостолів в Єрусалимі і наказав їм не розходитися, сказавши: "Ви, через кілька днів після цього, будете хрещені Духом Святим".
Після цього він піднявся, і хмара забрала його з виду.
"І, піднявши руки свої, благословив їх. І, коли благословляв їх, став віддалятися від них і підноситися на небо", - говорить Євангеліє.
В українській народній традиції Вознесіння Христове має кілька назв: Знесіння, Вшестя, Шестя, Ушестя.
Раніше до цього дня було заведено пекти спеціальне печиво у формі драбинки, яка і символізує сходження Ісуса до неба. Також пекли подовжені пироги прикрашені смужками-сходинками. Частину випічки було прийнято роздавати нужденним.
У народі вірили, що з дня Великодня і до Вознесіння були відчинені двері в рай і пекло. Грішники звільнялися від мук, а праведникам дозволялося перебувати на землі. Символічна випічка з драбинкою допомагала душам повертатися в небеса, тому її було прийнято нести на могили до рідних і близьких.
Також вважалося, що після цього дня все в природі "підноситься від землі до неба", тому що-небудь садити і сіяти вже не було сенсу - врожаю все одно не буде.
Попросіть вибачення, якщо ви когось образили і вибачте тих, хто просить його у вас. Допоможіть тим, хто потребує або просить про допомогу.
Відвідайте родичів, друзів і почастуєте традиційним печивом або пирогом.
Роса в цей день символізує сльози матері-землі, що проводжає Ісуса. Якщо хвора людина вип'є її, вона зцілиться швидше.
Дівчата цією росою вмивалися, щоб бути красивими і швидше вийти заміж.
Господи, звершивши таїнство провидіння, Ти взяв Твоїх учеників на гору Елеонську й вознісся, пройшовши твердь небесну, заради мене принизившись до мене, і зійшов туди, звідкіля не відлучався; Всесвятого Твого Духа пошли, Який просвічує душі наші.
Раніше ми писали, коли святкується Трійця 2021, важливі традиції, прикмети і заборони важливого дня.