Біля Львова відкриють перший немодульний будинок для переселенців: як він виглядає

Перший немодульний будинок для вимушених переселенців відкриють у селі Великі Грибовичі біля Львова. Його обладнають на території Народного дому.
Як виглядає цей будинок і скільки людей там можна буде розмістити, розповіли в "Львівська громада. Агломерація".
У Великих Грибовичах на базі Народного дому відкриють тимчасовий притулок для вимушених переселенців. Це буде перший проєкт на території Львівської області такого зразка.
Для реалізації місто отримало першу благодійну допомогу від Федеральної німецької компанії GIZ, яка допомагає Україні за дорученням уряду Німеччини.
Будівництво цього Народного дому почалося ще у 2006 році, але з різних причин його так і не закінчили й готовність цієї будівлі становила 80-90%.
До війни будівлю планували не тільки добудувати, а й зробити більш сучасним, комфортним. Планувалося розмістити там культурні та освітні організації.
"Йдеться про можливість облаштування гідних умов для одночасного проживання від 70 до 150 осіб (насамперед матерів з дітьми). У будинку є 17 кімнат по 20 кв.м, одна кімната 78 кв. м, одне приміщення 205 кв. м (тут можна облаштувати місце для відпочинку, їдальню і кухню).
Без істотних перепланувань можна облаштувати 8 душових і 10 туалетних кабін, 2 кімнати для прання і сушіння одягу. Що важливо, в будинку можна встановити палетний котел", - підкреслив директор департаменту міської агломерації ЛМР Юрій Лукашевський.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що для вимушених переселенців, чиє житло було зруйновано, побудують квартири в 16 регіонах.
А також розповідали про те, як виглядають модульні містечка для переселенців у Львові.