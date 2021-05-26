Біля Івано-Франківська голодний ведмідь тероризує місцевих жителів: вчені б'ють на сполох

На Прикарпатті ведмідь забрався на територію села і розправився з домашньою худобою жителів села, розташованого всього в 10 кілометрах від Івано-Франківська. Люди шоковані таким "нахабством" клишоногих хижаків, адже раніше в цих лісах вони не водилися.

Про це йдеться в сюжеті ТСН .

За останні дні стали проявлятися повідомлення про напад бурих ведмедів в цьому краї. Так, у селі Узин хижак убив чотирьох свиней, на приватному подвір'ї неподалік від Косова розірвав корову, біля Печеніжинського лісництва зруйнував на пасіці вулики.

За словами голови Тисменицького районного товариства мисливців і рибалок Володимира Приймака, зріст ведмедя близько 1-1,2 метри, він дуже худий, на лопатках має сиву пляму.

"Ведмідь на нашу думку не молодий", - додав він, коментуючи знімок хижака, який біля Узина потрапив у фотоловушку.

Відзначається, що спочатку мисливці вирішили, що худобу знищують здичавілі собаки або вовки, але пізніше на землі побачили величезні відбитки ведмежих лап. При цьому Узин-приміське село Івано-Франківська-не є ареалом проживання дикого ведмедя, хижака тут ще не було.

Вважається, що після того, як бурих ведмедів занесли до Червоної книги і припинили полювання на них, клишоногі перестали занадто боятися людей.

Після зимової сплячки хижаки виснажували, і тепер активно добувають собі їжу.

"Трави тут інтенсивно почали розвиватися тільки тиждень тому, а в горах може і взагалі немає. І тому ведмідь шукає їжу і шукає її скрізь. Ведмідь, якщо голодний, йому все одно куди йти-він зайде в будинок, в сарай. І шукатиме їжу", - розповів професор кафедри Прикарпатського національного університету Юрій Шпарик.

Так, вчені починають бити на сполох, і закликають негайно почати ретельне відстеження ведмедів в Карпатах, адже кількість цих тварин збільшилася і мігрують вони все ближче до людських домівок.

Відео: на Прикарпатті активізувалися бурі ведмеді-хижаки нападають на домашню худобу