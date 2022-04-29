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Біля Гостомеля відкрили переправу: хто по ній може їздити і як вона виглядає (фото)

З Києва до Бучі й Гостомеля можна їхати через переправу (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

У Київські області спеціалісти й дорожники продовжують усіма силами відновлювати транспортне сполучення між постраждалими від російських окупантів населеними пунктами.

Як виглядає цей процес, показав і розповів куратор гуманітарного напрямку Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у своєму Facebook.

Чиновник написав, що 29 квітня було відкрито тимчасову переправу в районі Гостомеля на трасі М-07 Київ - Ковель - Яготин.

Вона забезпечить транспортне сполучення між українською столицею, Гостомелем та Бучею через річку Ірпінь.

По переправі зможуть пересуватись як легкові автівки, так і вантажівки та автобуси. Однак існує й обмеження проїзду - для автомобілів масою понад 10 тонн.

Ось так виглядає нова тимчасова переправа через річку Ірпінь:

Переправа в районі Гостомеля (фото: facebook.com/oleksyikuleba)

Все це, впевнений Кулеба, дозволить "оживити економічне життя регіону".

Раніше чиновник пообіцяв, що до кінця травня комунальники зможуть відновити всю пошкоджену мостову інфраструктуру в Київській області.

"Побудуємо тимчасові мости або понтонні переправи", - сказав Кулеба.

Також у області триває активне розмінування об’єктів, відновлюються електромережі, водопостачання.

До слова, ось так виглядає переправа на дорозі Р-30 до Ірпеня. ЇЇ протяжність складає 245 метрів, ширина - 9 м.

Переправа на дорозі Р-30 в районі Ірпеня (фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov)

Цей насипний міст витримає одночасний проїзд двох вантажівок в обидва боки.

А влітку на цьому місці з'явиться уже новий сучасний повноцінний міст.

Читайте також великий матеріал про те, як села під Гостомелем та Бородянкою пережили російську окупацію.

Раніше ми писали, що Росія нанесла збитків дорожній інфраструктурі України на 900 млрд гривень.

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