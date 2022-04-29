Біля Гостомеля відкрили переправу: хто по ній може їздити і як вона виглядає (фото)

Чиновник написав, що 29 квітня було відкрито тимчасову переправу в районі Гостомеля на трасі М-07 Київ - Ковель - Яготин.

Вона забезпечить транспортне сполучення між українською столицею, Гостомелем та Бучею через річку Ірпінь.

По переправі зможуть пересуватись як легкові автівки, так і вантажівки та автобуси. Однак існує й обмеження проїзду - для автомобілів масою понад 10 тонн.

Ось так виглядає нова тимчасова переправа через річку Ірпінь:

Переправа в районі Гостомеля (фото: facebook.com/oleksyikuleba)

Все це, впевнений Кулеба, дозволить "оживити економічне життя регіону".

Раніше чиновник пообіцяв, що до кінця травня комунальники зможуть відновити всю пошкоджену мостову інфраструктуру в Київській області.

"Побудуємо тимчасові мости або понтонні переправи", - сказав Кулеба.

Також у області триває активне розмінування об’єктів, відновлюються електромережі, водопостачання.

До слова, ось так виглядає переправа на дорозі Р-30 до Ірпеня. ЇЇ протяжність складає 245 метрів, ширина - 9 м.

Переправа на дорозі Р-30 в районі Ірпеня (фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov)

Цей насипний міст витримає одночасний проїзд двох вантажівок в обидва боки.

А влітку на цьому місці з'явиться уже новий сучасний повноцінний міст.